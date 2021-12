Kerstmuziek Tijd | Diva Song (The Fifth Element)

Wie de film The Fifth Element heeft gezien zal zich deze muziek wellicht nog kunnen herinneren. Het gaat om een uitvoering van een opera in de film door een alien. Op zich een grappig idee, en erg leuk uitgevoerd. De clip hierboven is van het bijzonderste stukje: de scene begint namelijk met echte zang, maar wordt halverwege overgenomen door een keyboard of synthesizer of iets in die trant, met de bedoeling dat het ook echt ‘buitenaards’ is en niet door een mens nagezongen kan worden.

‘Wacht eens even’, dachten toen veel operazangers (of ‘hou mijn biertje ff vast’ in goed Engels), dat zullen we wel eens zien! En zo komt publiekslieveling Elizabeth Zharhoff om de hoek kijken, want ja, kerst op Sargasso is gewoon leuker met haar er bij. Zij vergelijkt en recenseert op geheel eigen enthousiaste wijze een aantal zangers die zich aan het onzingbare stuk hebben gewaagd:

En voor de mensen die nu nieuwsgierig zijn naar het hele stuk, inclusief de scene uit de film: tata!