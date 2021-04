Closing Time | Elizabeth kijkt naar Tatiana

Ok, deze Closing Time gaat iets meer tijd kosten om uit te leggen, omdat anders niet iedereen direct zal snappen waar ze naar kijken. Er staat muziek op YouTube, dat weet u al (daar halen we iedere dag de Closing Times vandaan). Daarnaast bestaan er recensenten, mensen die Dingen Vinden van (bijvoorbeeld) muziek. Daarnaast heeft YouTube een genre ‘reaction videos’, dat bestaat uit filmpjes van mensen die ergens voor het eerst naar kijken, meestal naar iets bijzonders en wonderlijks, waarbij wordt opgenomen hoe ze reageren.

Ogenschijnlijk staan deze dingen grotendeels los van elkaar, maar waar ik niet zo lang geleden achter kwam, is dat je ook een genre op YouTube hebt waar al deze zaken gecombineerd zijn. Je hebt mensen, meestal zelf professioneel zanger of muzikant, die nummers van anderen bekijken, dit voorzien van (meestal) zinnige, interessante en professionele duiding, en die dat weer opnemen, en dat vervolgens weer op YouTube zetten. En hoewel ik van nature een afkeer heb van het format “kijken naar mensen die ergens naar zitten kijken” (iets met een overbodige tussenlaag), kan dit wel degelijk erg leuk zijn.

Bovenstaand filmpje is daar een mooi voorbeeld van. Dat begint bij de professional die recenseert. Elizabeth Zharoff is operazangeres die over de hele wereld heeft opgetreden, en daarnaast enthousiast muzieknerd is. De combinatie van kennis met oprechte vrolijkheid en enthousiasme maakt haar filmpjes als ‘The charismatic voice’ een feest om te kijken. Ze is ruimdenkend genoeg om uit alle genres, inclusief de herrie.

Ten tweede is er natuurlijk Jinjer, de Oekraïense reizende ster aan het metalfirmament, met de geweldige zangeres Tatiana Shmailyuk. Zharoff analyseert in de eerste plaats zang, en dan is een band met een hele sterke en veelzijdige zangeres natuurlijk een feestje. De rest van de muzikanten van Jinjer zijn overigens ook geweldig, maar de zang pakt hier de spotlight.

En ten slotte kenmerkt Jinjer zich, voor de mensen die de band nog niet kennen, door, eh, verassende stijlwisselingen in hun nummers. Wat natuurlijk goud is voor ‘reaction videos’. Inmiddels zijn er dan ook tientallen van dat soort video’s te vinden, vocal coaches die naar Pisces kijken is bijna een sub-sub-genre van het genre reaction videos. Omdat het echter ook een heel lekker nummer is om het gewoon eens te luisteren, hier ook het origineel: