Closing Time | Elizabeth Zharoff

Gisteren hadden we een Closing Time met Elizabeth Zharoff als recensent. Hierboven laat ze zien dat ze zelf ook best aardig een moppie mee kan zingen. Verder staat dit zó ver van mijn gebruikelijke muziek af dat ik hier werkelijk geen zinnig woord over kan zeggen, buiten dat een songtitel als “allerlei soorten martelingen” eigenlijk ook best prima had gekund in de genres waar ik meer bekend mee ben.

Voor de mensen die het concept ‘reaction video’ eigenlijk interessanter vonden heb ik als toegift “Elizabeth Zharoff kijkt naar Elizabeth Zharoff”, wel met een groot glas wijn er bij omdat het wel erg akward en meta wordt…