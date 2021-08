Closing Time | Cut That Out

In de tijd dat ik in Haarlem woonde, kocht ik mijn cd’s bij platenzaak Tipitina in de Schagchelstraat: wereldmuziek, folk, blues, jazz, akoestisch en muziek die niet te labelen viel, alles was daar. Dan liep je op je vrije middag door de stad en passeerde je Tipitina en hoorde je daar een heerlijk bluesje dat je als vanzelf de platenzaak naar binnen zoog. Welk band was dat? Thuis, op je eigen stereo klonk de muziek dan niet altijd even geweldig als in Tipitina, maar je was in ieder geval een nieuwe ontdekking rijker.

En de man achter de toonbank kon je er gloedvol over vertellen, ‘Jaaaa, the Red Devils, geweldige jongens, live, heerlijk rauwe blues met een scheurijzer.’

De begeesterde man achter de toonbank was Eric Korstjens. En jaren later, toen ik al lang weg was uit Haarlem, las ik over zijn verscheiden en het einde van die prachtige platenzaak.