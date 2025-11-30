Closing Time | Andreas Scholl | How Sweet the Moonlight

How Sweet the Moonlight komt uit Akte V, de slotakte van De Koopman van Venetië. Lorenzo zegt dit in de tuin van Belmont, waar hij en Jessica de nacht doorbrengen na hun huwelijk.

De Koopman van Venetië is een toneelstuk van William Shakespeare en later tot opera gecomponeerd door André Tsjaikovski die in 2013 in première ging.

How Sweet the Moonlight wordt gezongen door Andreas Scholl, een countertenor. Scholl wordt gezien als een uitzonderlijk wereld talent maar hij ziet zichzelf niet zozeer als operazanger, meer als zanger die ook opera zingt. Grappig genoeg noemt Scholl als zijn muzikale helden Howard Jones, OMD , New Order en de Pet Shop Boys.

Een countertenor is een mannelijke zanger met een uitzonderlijk hoge stem, die zingt in het alt- of soms sopraanbereik door middel van zijn kopstem (falset). Het is het zeldzaamste stemtype en wordt vaak gebruikt voor partijen die oorspronkelijk voor vrouwelijke altstemmen geschreven waren, met name in de barokmuziek.