Closing Time | And Then There Was Silence

Letterlijk, de afgelopen dagen, want we kwamen hier niet echt toe aan Closing Time’pjes. Oeps. Bij deze, om het goed te maken, een liedje dat net zo lang duurt als drie normale nummers bij elkaar. (Nou ja, meestal dan, er zijn uitzonderingen).

Hoe dan ook: nu weer een mooi nummer. En zelf tijd en zin om mensen blij te maken met mooie muziek? Sargasso kan altijd nog wel een CT-redacteur gebruiken (net al in het algemeen schrijvers, redactie- en bestuursleden). Stuur bij interesse een berichtje naar de redactie!