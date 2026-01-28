Closing Time 🇺🇲 Thievery Corporation

Thievery Corporation is een Amerikaans duo dat triphop-muziek maakt, met invloeden van dub, acid jazz, klassieke Indiase muziek en Braziliaanse muziek zoals bossanova. Het duo, Rob Garza en Eric Hilton treedt ook op als dj’s en heeft een eigen platenlabel, Eighteenth Street Lounge Music. De naam, Thievery Corporation, is een knipoog naar alle soorten muziekstijlen die zij stelen.

Nu luistert deze muziek het best met een grote jonko máár…

Dus mocht je roken geen optie vinden, dan even flink met een insectenspray door het huis voor datzelfde chill effect;)

Het eerste nummer is The State Of The Union van het album The Richest Man In Babylon. De tekst van dit nummer is een cynische toespeling op de jaarlijkse State Of The Union toespraak van de zittende Amerikaanse president. Meestal is dat een toespraak vol leugens waar optimistisch over het land en de bevolking wordt gepraat. In het nummer van Thievery Corporation spreken Shinehead en Sleepy Wonder als het ware het congres toe, maar dan als aanklacht naar de zittende macht. Ze spreken over de systematische corruptie, de verwaarlozing van het land en volk.

Satyam Shivam Sundaram van het album The Cosmic Game. Gezongen door Gunjan. Ook dit nummer, vertaalt als Waarheid God Schoonheid verwijst naar een belangrijke gebeurtenis. Het is de titel van een populaire Indiase-Hindi film. Omdat er enige naaktscènes in voorkomen werd de regisseur aangeklaagd door een religieus persoon, en in de eerste instantie kreeg deze ook gelijk van de rechter. De regisseur ging toen in hoger beroep tegen de uitspraak bij de Hoge Raad. Deze stelde toen de regiseur in het gelijk, waarmee ook gelijk een wet kwam die de vrijheid van kunstuitingen beschermt.

Om in die mystieke vibe te blijven gaan we smooth verder met het nummer Indra, van het album The Mirror Conspiracy. Indra is in het Hindoeïsme de koning van de goden. Hij beheerst donder en bliksem, stormen en oorlogen.

We sluiten af met Treasures, wederom een nummer van het album The Mirror Conspiracy. Dubmuziek wordt gekenmerkt door zijn hypnotiserende baslijnen, diepe drums, echo’s, reverbs en andere geluidseffecten. Treasures verwijst naar de rijkdommen in het leven. Goedheid en eenheid tussen mensen.