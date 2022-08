Caroline van der Plas bedreigd, maar door wie?

COLUMN - Caroline van der Plas wordt bedreigd en ze weet niet uit welke hoek dat komt én ze weet het wel.

“NUL boeren hebben mij persoonlijk bedreigd”, schrijft ze op Twitter (WNL en BNR 29 juli).

“Ik weet niet van wie het precies komt, een socialmedia-account lijkt gelieerd aan antifa en extreemlinks”. (De Stentor, 28 juli)

“De anti-boerlobby of de anti-BBB-lobby draait op volle toeren. De haatberichten nemen in hevige mate toe en ook doodsbedreigingen komen nu binnen”, aldus Van der Plas. “Kennelijk wordt BBB te groot in de peilingen en vinden mensen dan dat ze haat over je heen mogen storten”. (het AD en de NOS, 28 juli)

Ook Henk Vermeer, fractiesecretaris van BBB, weet het niet en ook weer wel:

Uit welke hoek deze bedreigingen komen, is volgens de BBB’er niet bekend. “Maar er zijn mensen die BBB verantwoordelijk houden voor acties van individuen met een trekker. Maar de mensen die dingen op snelwegen gooien hebben helemaal niets met BBB te maken”. (RTL Nieuws, 28 juli)

Dat ‘nul boeren’ haar bedreigen twitterde Van der Plas als reactie op het gerucht dat er boeren zouden zijn die het haar kwalijk nemen dat ze publiekelijk afstand nam van de recente ‘snelwegacties’. Uit haar tweet:

“Her en der lees ik dat bedreigingen mss wel afkomstig zijn van boeren die boos zijn omdat ik afstand neem van acties die mens en omgeving in gevaar kunnen brengen”.

In het rijtje vingerwijzingen naar mogelijke schuldigen ontbreken opvallend genoeg dierenactivisten. Van der Plas had al voor ze in de Tweede Kamer kwam dierenactivisten op de korrel. Als chefredacteur bij Pig Business en Pluimveeweb (Agrio Uitgeverij) schreef ze meerdere stukjes over de actievoerders.

Op 21 augustus 2017 verscheen op Pluimveeweb een artikel van haar hand waarin ze schreef dat ze elf jaar eerder “als journalist twee dagen undercover was geweest in een kamp voor dierenactivisten”.

Even verderop in het artikel stelt ze ferm: “Ik heb het al eens eerder aan de orde gesteld. De rebellerende dierenactivisten van toen, hebben zich nu geworteld in de politiek, de overheid, de media, de wetenschap, het onderwijs en de rechtspraak. Op dit moment is er op intellectueel niveau een felle lobby gaande tegen de Nederlandse veehouders”.

Ze is de dierenactivisten niet vergeten. In februari vorig jaar deed Van der Plas aangifte tegen Animal Rights omdat ze zich bedreigd voelde nadat er een website met haar naam online ging. Die site linkte echter door naar de website van Animal Rights, die ontkende daar iets mee te maken te hebben.

Ze had “persoonlijk nog geen rechtstreekse bedreiging ontvangen” maar meende dat op sociale media een ‘hetze’ van dierenactivisten richting haar persoon werd opgevoerd. Ze verklaarde: “Wat mij wel angst inboezemt, is de gedachte aan dat ‘ene ongeleide projectiel’. Bij de moord op Pim Fortuyn zagen we waar het demoniseren van een persoon toe kan leiden.”

Ook nu weer verwijst Van der Plas naar Pim Fortuyn. Er zou namelijk in één bedreiging geschreven zijn dat haar ‘hetzelfde lot als Pim Fortuyn staat te wachten’.

Het is moeilijk bescheiden te blijven als je virtueel zo groot wordt als zij. Of vergelijkt ze zichzelf met Fortuyn om indirect toch ook de dierenactivisten toe te voegen aan haar rijtje vermoedens van waar de bedreigingen jegens haar vandaan komen? De moordenaar van Fortuyn werd immers aan dierenactivisme gelinkt?

Het is erg genoeg dat Van der Plas zich zodanig bedreigd voelt door allerlei bagger op sociale media jegens haar persoon, dat ze zich even in ‘publieke quarantaine’ stelt. Maar zonder enig reëel bewijs te wijzen naar vermoedelijke daders maakt de wereld echt niet beter.