Besmettelijk Nederland

Het huidige kabinet zal de analen in gaan als het meest door griepvirussen geplaagde kabinet en Rutte maakt dikke kans om, na Drees, de meest door griep geplaagde minister-president te worden. Of Rutte III, wat aanpak van de coronacrisis betreft, ook het meest geslaagde kabinet is, moet naar ‘de wijsheid achteraf’ worden verwezen.

Ondertussen weet COVID-19 nog dagelijks nieuwe slachtoffers te besmetten. Zo’n virus trekt zich niets aan van “social distancing” en wringt zich brutaalweg tussen de talloze andere virussen en andere besmettelijkheden. Zoals daar zijn (bron – CBS):



Voor we daar later deze week verder op in gaan, eerst een beknopt overzicht van besmettelijke feiten vanaf 1956.



1956 polio-epidemie. Bij 1784 mensen verlammingen veroorzaakt. 10% moest beademd worden (in de zogenaamde ijzeren long). 70 personen (3%) zijn overleden. De eerste provisorische IC-units in Nederland.

1957 – 1958 Aziatische griep H23N2. Weinig sterfgevallen, wel hoog ziekteverzuim (virus begin in de zomer al haar werk te doen). Geen grootscheepse vaccinatie, inenting tegen ziektes was nog gen algemeen goed.

1968 – 1969 Hongkonggriep H3N2. Philips-Duphar maakte vaccins en de distributie kreeg voorrang boven andere verzendingen. Eind december 1968 zouden er tien vaccins per huisarts zijn, die zelf maar moesten bepalen wie de prik kreeg.

1976 Varkensgriep in Amerika; In Nederland speelde de varkensgriep geen grote rol. Staatssecretaris Jo Hendriks van Volksgezondheid en milieuhygiëne (Kabinet-Den Uyl, 1973-1977) liet voor 4,5 miljoen gulden deze voorraad maken, die een paar jaar later ongebruikt werd vernietigd.

1992 – 1993 De laatste polio-epidemie vond plaats onder ongevaccineerde personen.

1999 Legionellaramp 32 doden en 206 ernstig zieken en een mazelenuitbraak in de Bijbelgordel, met ruim 2300 geïnfecteerden.

2001 voorjaar Mond- en Klauwzeer (MKZ) virus. Ruim 250.000 gezonde dieren werden geruimd.

2002 Vogelpest H7N2

2003 H7N7 89 mensen positief bevonden op het virus in Nederland. Er was één dode.

2004 Vogelpestepidemieën woekeren voort.

2006 1 augustus variant H7 van de vogelgriep, ongevaarlijk voor de mens, aanwezig in Voorthuizen.

2007 – 2009 De Q-koortsepidemie, besmettingen, veelal bij geitenhouders, o.a. in Noord-Brabant.

2009 – 2010 Varkensgriep of Mexicaanse griep of influenza A/H1N. Minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) kocht 34 miljoen vaccins, die niet nodig bleken.

2011 Op 25 maart 2011 vogelpest de milde H7-variant 13 mei 2011 Kootwijkerbroek

2012 Sinds eind juli 2012 toename van aantal ziektegevallen veroorzaakt door salmonellabacterie, veroorzaakt door een salmonellabacterie. Uit onderzoek blijkt dat gerookte zalmproducten vrijwel zeker de oorzaak zijn van deze uitbraak.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft bij twee overledenen een verband gelegd met de bacterie Salmonella Thompson die ook in de zalm is aangetroffen.

Zo’n 550 mensen zijn er ziek van , 200 mensen werden in ziekenhuizen opgenomen.

2014 – 2017 Op 15 november 2014 op boerderij in Hekendorp hoogpathogene H5N8-variant van vogelgriep

Eind november 2016 werd het virus aangetroffen in Biddinghuizen. Hierna werden tot het einde van het jaar op meer plekken in Nederland dode vogels met H5N8 gevonden.

Maart 2017 werden er twee besmettingen vastgesteld in Woerdense Verlaat en De Wijk.

De langste ophokplicht die ooit was ingesteld wegens de vogelgriep.

2019

Van begin juni tot eind augustus 2019 was er een mazelenuitbraak op Urk. Er zijn 32 patiënten gemeld die gerelateerd zijn aan deze uitbraak. Dit zijn vrijwel allemaal niet-gevaccineerde kinderen, die inmiddels allemaal hersteld zijn.

2020 Het coronavirus probeert andere besmettelijke ziektes te verdringen. Bron: RIVM, virologische weekstaten.



We komen er nog op terug.