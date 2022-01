3G Nieuwjaar

Een nieuwe dag in een nieuw jaar. Wij wensen iedereen een 3G (goed, gelukkig, gezond) nieuwjaar toe. Een aantal van onze redacteurs richten zich persoonlijk tot u en geven aan wat zij het liefst van 2022 verwachten.

-o-o-o-

Gwen van Eijk: Nieuw jaar, nieuwe kansen. Na een jaar zonder noemenswaardige aanpak van de klimaatcrisis, waarin we de pandemie hebben laten razen omdat we niet zorgen voor elkaar en rijke landen het niet nodig vinden de vaccinpatenten te delen, een jaar waarin we niet eens in eigen land een poging hebben gedaan om armoede en dakloosheid uit te roeien, gaan we dit jaar alles anders doen toch? TOCH? Optimisme is een morele plicht. Optimisme is een morele plicht. Optimisme is…

-o-o-o-

János Betkó: voor de wereld een beetje hoop. Minder sterke mannen en wat meer democratie. Urgentie en daadwerkelijke vooruitgang bij de grote uitdagingen van deze tijd, of dat nou de pandemie, de klimaatcrisis, toenemende ongelijkheid of de bescherming van natuur en biodiversiteit is. En voor mezelf: dat er alsjeblieft weer wat bandjes te bekijken gaan zijn, en wat te festivallen valt. Dat mis ik echt.

-o-o-o-

Jos van Dijk: Als Brussel er keer op keer niet in slaagt de ondermijning van de rechtsstaat in landen als Hongarije en Polen te keren, mogen we hopen dat de bevolking meer succes gaat boeken. Uiteindelijk zal de democratie toch door de burgers zelf gerealiseerd moeten worden.

Op naar betere tijden. Ik wens u en alle andere Europeanen een goed nieuwjaar!

-o-o-o-

Krispijn Beek: Op deze eerste dag van het jaar wens ik dat Rutte in z’n vierde kabinet z’n ooit in woord beleden GroenRechtse koers in daden gaat omzetten en Nederland van de positie van vieste jongetje van de klas afhaalt. De afgelopen jaren bleek keer op keer hoe Nederland de kwaliteit van z’n milieuregelgeving heeft laten versloffen. In 2021 brak dat Tata Steel, de Amercentrale en projecten voor windenergie op. Eerder al werd de staat door de rechter teruggefloten bij het klimaat- en stikstofbeleid. Kern is iedere keer gebrekkige Haagse regelgeving en halfzacht beleid. Het resultaat is een oud Hollands gezegde: zacht heelmeesters maken stinkende wonden. En het volgende probleem dient zich al jaren aan: gebrekkige waterkwaliteit. Wat me brengt bij mijn laatste wens voor 2022 een nationaal verbod op varend ontgassen van de binnenvaart. Zodat schippers en omwonenden een gezond 2022 krijgen. Bijkomend voordeel is dan dat dossier gesloten kan worden voor z’n 2e jubileum op Sargasso.

-o-o-o-

M&M: Wat sport betreft, ik hoop dat Femke Kok een medaille haalt (op de 500 meter) bij de Olympische Spelen. Datzelfde hoop ik voor Merijn Scheperkamp.

Wat literatuur betreft. Een nieuwe dichtbundel van Alfred Schaffer is altijd welkom.

Kunst. Ik hoop dat de Documenta XV in Kassel, ondanks corona, gewoon plaatsvindt.

Politiek. Dat er een beter alternatief kome voor Rutte.

En nou wilde ik mijn lijstje nog verder uitbreiden met wensen voor klimaat, gezondheid en armoedebestrijding, maar toen las ik een citaat van Michel Houellebecq:’De wereld zal na corona hetzelfde zijn, alleen wat erger.’

-o-o-o-

Martijn Tonies: We schrijven en lezen op Sargasso, al jaren bijzonder mooi en interessant. Maar ook daarbuiten wens ik dat we ons best doen om wetenschap, sociaal denken, en democratie te verdedigen en te promoten. En dat het in 2022 weer mogelijk is om naar concerten en festivals te gaan, met een CD’tje redden we het niet.

-o-o-o-

P.J. Cokema: Allemaal een 3G én een mooi jaar toegewenst. En verder: er is gelukkig nog veel van, maar er is ook veel van afgebroken en het wordt bedreigd, dus ik hoop dat 2022 het jaar wordt van het “herstel van de solidariteit”.

-o-o-o-

Wilma Takes a Break: Op deze eerste dag van het nieuwe jaar, wil ik je graag een 3G én een kunstzinnig 2022 toewensen. Tevens een woord van dank voor het volgen van de langstdurende rubriek op deze nieuwssite. Ondanks de recente beperkingen kijk ik uit naar een inspirerend cultureel jaar. Twaalf maanden met mooie kunstevenementen en tentoonstellingen van minder bekende kunstenaars uit niet westerse landen. Een culturele kruisbestuiving lijkt me een fijn en uitdagend plan voor 2022.

Nu kun je online en buiten volop van kunst en cultuur genieten. Denk hierbij aan online museumrondleiding. Op de site van de Museumkaart staan allerlei suggesties. Ik deel graag een paar tips met je: het Noordbrabantsmuseum (Den Bosch), het Westfries Museum (Hoorn), Stedelijk Museum Breda of bezoek virtueel de Eregalerij in het Rijksmuseum (Amsterdam).

Daarnaast zijn er talrijke steden met street art- en/of poëziewandelingen zoals Breda, Delft, Heerlen, Leeuwarden en Nijmegen. Poëzieroutes vind je onder andere in Doetinchem, Leiden en Zutphen.

Laaf je aan dit aanbod, laat je inspireren en geniet.

-o-o-o-

Joost: Bijna alles aan 2021 was kut, op naar een iets minder kut jaar. Een mens mag hopen. Wooh!

-o-o-o-

de Redactie: Zo, de kop is er af. En onthoud: Hoop is geen berg om tegenop te zien. Wij herhalen: hoop is…