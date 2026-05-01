1 mei bestaat, alleen niet in Nederland

Oranje vlaggetjes, vrijmarkten en lauwe pils, en een paar dagen later de Dag van de Arbeid, een dag die in Nederland al decennia vakkundig wordt gemarginaliseerd. Toeval, zo luidt meestal het antwoord. Maar is dat ook zo?

De constructie van een nationale feestdag

De oorsprong van Koningsdag ligt bij Prinsessedag, ingevoerd in 1885 ter ere van prinses Wilhelmina. Het initiatief kwam uit liberale hoek, expliciet bedoeld om nationale eenheid te bevorderen in een tijd van sociale spanningen. In 1890 werd het Koninginnedag, toen Wilhelmina koningin werd. De datum, 31 augustus, had niets met arbeid te maken en alles met dynastieke symboliek.

Die symboliek kreeg in de twintigste eeuw een andere functie. De opkomst van de arbeidersbeweging en de internationale viering van de Dag van de Arbeid op 1 mei vormden een ideologisch tegenwicht. Waar 1 mei draaide om klassenbewustzijn, solidariteit en politieke mobilisatie, bood Koninginnedag een alternatief: een nationaal, boven-klasselijk feest waarin sociale tegenstellingen tijdelijk werden gladgestreken.

Juliana en de verschuiving naar april

De cruciale verschuiving kwam met Juliana. Na haar aantreden in 1948 werd Koninginnedag verplaatst naar 30 april, haar verjaardag. Daarmee kwam het feest plotseling vlak voor 1 mei te liggen. Dat lijkt op eerste gezicht toeval, totdat je kijkt naar de politieke context. De naoorlogse periode kende een sterke institutionalisering van de verzorgingsstaat, en ook een duidelijke wens van elites om radicalisering te voorkomen. De Koude Oorlog speelde daarbij een rol: socialistische en communistische bewegingen werden met argwaan bekeken, en men keek met afschuw naar de vaak uit de hand lopende 1-meidemonstraties elders.

Een uitbundig nationaal feest op 30 april functioneerde als ventiel en als tegenprogrammering. Het bood een apolitieke uitlaatklep, precies op het moment dat elders in Europa arbeiders de straat op gingen. Nederland koos voor oranje boven rood. Toen Beatrix de troon overnam besloot zij Koninginnedag niet te verplaatsen naar 31 januari, haar verjaardag, maar het op de 30e te houden, officieel wegens dat het weer in januari te slecht zou zijn

Van Koninginnedag naar Koningsdag

Met de troonsbestijging van Willem-Alexander in 2013 verschoof de datum naar 27 april, zijn verjaardag. Daarmee kwam er iets meer afstand tot 1 mei, maar het patroon bleef herkenbaar: een groot nationaal feest in dezelfde periode. De Dag van de Arbeid bleef in Nederland een werkdag voor de meesten, zonder brede maatschappelijke verankering.

Misschien toeval, maar wel handig

Er bestaat geen document waarin expliciet staat dat Koningsdag bedoeld is om 1 mei te neutraliseren. Historisch bewijs werkt zelden zo direct. Wat wel zichtbaar is, is een consistente lijn: nationale feestdagen worden ingezet om sociale cohesie te organiseren, en soms ook om politieke energie te kanaliseren of ontkrachten.

De nabijheid van Koningsdag en 1 mei past in dat patroon. Misschien geen complot, wel een keuze die goed uitkwam. Terwijl arbeidersbewegingen elders hun dag claimden, kreeg Nederland een alternatief ritueel dat conflict dempte en nationale identiteit benadrukte.

Elke keer dat de roep opkomt om van 1 mei, net als in veel andere landen, een officiële feestdag te maken, volgt vrijwel automatisch hetzelfde antwoord: Nederland zou al genoeg vrije dagen hebben, wat zo aantoonbare onzin is dat het argument in de praktijk al snel door schuift naar de kalender rond eind april en begin mei, waar Koningsdag dominant aanwezig is, en er al veel andere vrije dagen zijn. Daarmee fungeert Koningsdag impliciet als reden om de Dag van de Arbeid klein te houden. Wat gepresenteerd wordt als praktische kalenderlogica.

Kortom, het is niet bewezen dat dat Koningsdag bewust tegenover 1 mei is geplaatst, maar het is wel duidelijk dat het systeem weinig reden had om die afstand ooit te vergroten. Twee feesten, twee verhalen. In Nederland wint het verhaal met de kroon.