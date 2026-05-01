1 mei bestaat, alleen niet in Nederland

Oranje vlaggetjes, vrijmarkten en lauwe pils, en een paar dagen later de Dag van de Arbeid, een dag die in Nederland al decennia vakkundig wordt gemarginaliseerd. Toeval, zo luidt meestal het antwoord. Maar is dat ook zo?
De constructie van een nationale feestdag
De oorsprong van Koningsdag ligt bij Prinsessedag, ingevoerd in 1885 ter ere van prinses Wilhelmina. Het initiatief kwam uit liberale hoek, expliciet bedoeld om nationale eenheid te bevorderen in een tijd van sociale spanningen. In 1890 werd het Koninginnedag, toen Wilhelmina koningin werd. De datum, 31 augustus, had niets met arbeid te maken en alles met dynastieke symboliek.
Die symboliek kreeg in de twintigste eeuw een andere functie. De opkomst van de arbeidersbeweging en de internationale viering van de Dag van de Arbeid op 1 mei vormden een ideologisch tegenwicht. Waar 1 mei draaide om klassenbewustzijn, solidariteit en politieke mobilisatie, bood Koninginnedag een alternatief: een nationaal, boven-klasselijk feest waarin sociale tegenstellingen tijdelijk werden gladgestreken.
Juliana en de verschuiving naar april
De cruciale verschuiving kwam met Juliana. Na haar aantreden in 1948 werd Koninginnedag verplaatst naar 30 april, haar verjaardag. Daarmee kwam het feest plotseling vlak voor 1 mei te liggen. Dat lijkt op eerste gezicht toeval, totdat je kijkt naar de politieke context. De naoorlogse periode kende een sterke institutionalisering van de verzorgingsstaat, en ook een duidelijke wens van elites om radicalisering te voorkomen. De Koude Oorlog speelde daarbij een rol: socialistische en communistische bewegingen werden met argwaan bekeken, en men keek met afschuw naar de vaak uit de hand lopende 1-meidemonstraties elders.
Een uitbundig nationaal feest op 30 april functioneerde als ventiel en als tegenprogrammering. Het bood een apolitieke uitlaatklep, precies op het moment dat elders in Europa arbeiders de straat op gingen. Nederland koos voor oranje boven rood. Toen Beatrix de troon overnam besloot zij Koninginnedag niet te verplaatsen naar 31 januari, haar verjaardag, maar het op de 30e te houden, officieel wegens dat het weer in januari te slecht zou zijn
Van Koninginnedag naar Koningsdag
Met de troonsbestijging van Willem-Alexander in 2013 verschoof de datum naar 27 april, zijn verjaardag. Daarmee kwam er iets meer afstand tot 1 mei, maar het patroon bleef herkenbaar: een groot nationaal feest in dezelfde periode. De Dag van de Arbeid bleef in Nederland een werkdag voor de meesten, zonder brede maatschappelijke verankering.
Misschien toeval, maar wel handig
Er bestaat geen document waarin expliciet staat dat Koningsdag bedoeld is om 1 mei te neutraliseren. Historisch bewijs werkt zelden zo direct. Wat wel zichtbaar is, is een consistente lijn: nationale feestdagen worden ingezet om sociale cohesie te organiseren, en soms ook om politieke energie te kanaliseren of ontkrachten.
De nabijheid van Koningsdag en 1 mei past in dat patroon. Misschien geen complot, wel een keuze die goed uitkwam. Terwijl arbeidersbewegingen elders hun dag claimden, kreeg Nederland een alternatief ritueel dat conflict dempte en nationale identiteit benadrukte.
Elke keer dat de roep opkomt om van 1 mei, net als in veel andere landen, een officiële feestdag te maken, volgt vrijwel automatisch hetzelfde antwoord: Nederland zou al genoeg vrije dagen hebben, wat zo aantoonbare onzin is dat het argument in de praktijk al snel door schuift naar de kalender rond eind april en begin mei, waar Koningsdag dominant aanwezig is, en er al veel andere vrije dagen zijn. Daarmee fungeert Koningsdag impliciet als reden om de Dag van de Arbeid klein te houden. Wat gepresenteerd wordt als praktische kalenderlogica.
Kortom, het is niet bewezen dat dat Koningsdag bewust tegenover 1 mei is geplaatst, maar het is wel duidelijk dat het systeem weinig reden had om die afstand ooit te vergroten. Twee feesten, twee verhalen. In Nederland wint het verhaal met de kroon.
Reacties (10)
Mijn favoriete wellicht ware nieuwe complottheorie!
Vooral dat met Beatrix en “het weer”; zo had ik hem nog niet geframed gezien
Dank
Ik dacht het al, Oranjes worden expres geboren zo eind April, zodat koings/koninginnedag altijd in de weg zit van 1 mei (en hoe zit dat met bevrijdingsdag, dat in de rest van Europa op capitulatiedag, oftewel 8 mei (9 mei voor aan Rusland gelieerde staten) wordt gevierd?).
Overigens hangt er bij het universiteitsgebouw waar ik werk een spandoek uit “1 May = Holiday!”
Ik vermoed dat inderdaad. Of ze hebben gewoon handig gebruik gemaakt van een toevalligheid ;). Amalia is op 7 december jarig, dus dat zal wel weer te dicht bij 5 december liggen. Hoewel sinterklaas natuurlijk prima laat zien dat je best een rondje kan lopen in december
Eigenlijk vind ik nog erger dat 5 mei geen vrije dag is.
Al moet ik zeggen dat in Frankrijk veel minder aandacht voor het einde van de oorlog is dan hier, dus in bepaald opzicht doet Nederland het niet slecht.
Maar het kan beter: als we ook de slachtoffers van de politionele acties en van andere oorlogen herdenken
Dat zou reflectievermogen impliceren. En dat is eng want wordt op rechts ‘zelfhaat’ genoemd
Rita Verdonk zei ooit heel stellig dat Nederlanders niet racistisch zijn. Als je het voor elkaar krijgt om dat te geloven, dan lukt het waarschijnlijk ook wel om jezelf wijs te maken dat we niet het volk zijn dat oorlogsmisdaden kan plegen. Waarmee je jezelf in de luxe positie brengt dat je alleen maar oorlogsmisdaden hoeft te herdenken die door anderen zijn gepleegd. Dat gevoel van exceptionalisme wil je je natuurlijk niet af laten nemen door zoiets ordinairs als historische feiten.
Ik vindt het nog eens erger dat Nederland wél haar “bevrijding/vrijheid” viert, maar niet het ontstaan van de Staat der Nederlanden.
Bedoelt u het Koninkrijk der Nederlanden?
Dat is gecreëerd op het congres van Wenen, door de grote mogendheden (Engeland, Pruisen, Oostenrijk) na de val van Napoléon.
Rond Frankrijks grenzen van voor 1792 werden redelijk sterke autonome staten gecreëerd die als buffer dienst moesten doen. Daartoe werd onder andere ook het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gesticht
Het betekende de afschaffing van de Republiek der Nederlanden.
Als we dat willen vieren, kunnen we Koningsdag ook wel vieren.
Maar we kunnen ook het Plakkaat van Verlatinghe beschouwen als het begin van de staat der Nederlanden.
Oranje boven! Mooi volksfeest, de vakbonden hebben de echte arbeiders verraden in de jaren 90. Vaste werkers wprden verwend, de flexwerkers zijn vogelvrij. Dat is links Nederland met mooi opleidingen en veel teveel geld mee naar huis voor vaak bullshitbanen en vol medelijden voor mensen die het niet getroffen hebben.