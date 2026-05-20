De html-schrijver

COLUMN - van Marc van Oostendorp

Nu de hoofdredacteur nog altijd maar bevrijd is van zijn dagelijkse beslommeringen, mijmert hij weleens over zijn leven als html-schrijver. Html zijn de opmaakcodes voor een webpagina, en dertig jaar geleden was dat al een deel van het beroep van de hoofdredacteur, voordat hij hoofdredacteur was.

In 1996 was de hoofdredacteur gepromoveerd taalwetenschapper maar niet werkzaam in de wetenschap. Het waren de dagen van de opkomst van het web, of eigenlijk waren het de dagen dat de eerste mensen tegen de hoofdredacteur begonnen te vertellen dat dat hele internet nu toch wel over zijn hoogtepunt heen was.

Je moest in die tijd nog alle codes voor webpagina’s zelf schrijven. Als je een woord schuingedrukt wilde opschrijven moest je schrijven:

<p>Als je een woord <em>schuingedrukt</em> wilde opschrijven...</p>

Van zijn kennis van die codes had de hoofdredacteur toen veel profijt. Hij gaf er cursussen over, schreef artikelen voor computerhobbyistenbladen en boeken voor uitgeverij Bruna, hij maakte websites en was de webredacteur van het tijdschrift Emnet. Dat betekende dat de redacteur hem agendapunten opstuurde en dat de webredacteur-die-later-hoofdredacteur-zou-worden die agendapunten van de juiste codes voorzag zodat ze op een ‘webstek’ konden verschijnen. Want sites werden toen door sommige puristen webstekken genoemd, een woord dat nu alleen nog nostalgie opwekt.

Niet veranderd

De webredacteur-die-later-hoofdredacteur-zou-worden schreef trouwens ook recensies van boeken over internet voor de papieren versie van Emnet. Want Emnet was gewijd aan het internet, maar zelf overwegend van papier.

Inmiddels is het geheel en al van de aardbodem verdwenen, maar nu de dagelijkse beslommeringen zijn weggevallen, doet de hoofdredacteur nog steeds precies hetzelfde werk: stukjes voorzien van html-codes om ze op Neerlandistiek op zolder te plaatsen. In normale tijden doet hij dat wat minder; er zijn programma’s waar je een woord cursief kunt maken zoals je dat bij Word doet, en die dat cursief dan omzetten in cursief, maar die programma’s zijn kennelijk gehackt. Een heel enkele keer kijkt de hoofdredacteur ook nog wel naar de codes van een pagina, maar meestal niet meer.

Alleen in tijden van calamiteiten komt zulke kennis toch ineens weer van pas, want de kern van hoe een webpagina wordt opgemaakt is in de afgelopen 30 jaar niet veranderd. Het heeft iets ambachtelijks, en dat is ook wel eens leuk, al kan de hoofdredacteur ook niet wachten tot de dagelijkse beslommeringen weer beginnen.