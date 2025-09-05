Vrouwelijke slachtoffers aardbeving niet geholpen

Na de aardbeving in Afghanistan werden veel vrouwen niet geholpen.

De reactie op de aardbeving die meer dan 2200 mensenlevens in Afghanistan eiste, is exemplarisch voor de dubbele maatstaven waarmee vrouwen en meisjes in het land te maken hebben, aldus hulporganisaties en humanitaire organisaties. Noodhulpteams die na de aardbeving zondag een afgelegen dorp in de provincie Kunar bereikten, zorgden niet voor iedereen. Ze haastten zich om gewonde mannen en kinderen te behandelen, maar vrouwen en adolescente meisjes werden aan de kant geschoven. De Afghaanse culturele normen, opgelegd door de Taliban, verbieden fysiek contact tussen mannen en vrouwen die geen familieleden zijn. Leden van volledig mannelijke medische teams aarzelden om vrouwen uit het puin van ingestorte gebouwen te trekken, aldus een vrijwilliger. Vastzittende en gewonde vrouwen werden onder stenen achtergelaten, wachtend tot vrouwen uit andere dorpen de plek zouden bereiken en hen zouden uitgraven.