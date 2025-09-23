Verenigde Naties onder druk van autoritaire staten

How China Stands to Gain as the U.S. Steps Away From the U.N.

De New York Times bericht over de gevolgen van de bezuinigingen van de Verenigde Staten op de bijdrage aan de VN.

Als voorbeeld wordt genoemd een bijeenkomst in Genève die ‘plaats vond tegen de achtergrond van president Trumps dreigementen om de Amerikaanse financiering van de VN te korten. Volgens twee aanwezige diplomaten hadden de ambassadeurs van China en Cuba, terwijl de groep besprak hoe er bezuinigd kon worden, een suggestie: wat als de raad het onderzoek naar bijvoorbeeld door de overheid gesanctioneerde misstanden zoals marteling, oorlogsmisdaden en de gevangenneming van dissidenten zou beperken? Diplomaten vertelden me dat dit niet de enige keer in de afgelopen maanden was dat vertegenwoordigers van die landen Amerikaanse bezuinigingen aanhaalden om ogenschijnlijk gemakkelijke veranderingen in de manier waarop de VN zaken doet te rechtvaardigen. China en Cuba, samen met andere landen zoals Iran, Rusland en Venezuela, hebben herhaaldelijk voorgesteld om mensenrechtenonderzoeken terug te schroeven.’

Landen die weinig hechten aan mensenrechten proberen meer invloed te krijgen binnen de VN:

• ‘Qatar, dat een geschiedenis van arbeidsmisbruik heeft, biedt aan om een ​​aantal kantoren van het VN-agentschap voor werknemersrechten te huisvesten.

• Rwanda is geïnteresseerd in het huisvesten van een “langdurige VN-campus”.

• Rusland heeft voorgesteld de spreektijd voor belangenbehartigingsgroepen te verkorten om geld te besparen op hoorzittingen.