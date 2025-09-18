Verenigde Naties in overgrote meerderheid voor tweestatenoplossing

General Assembly endorses New York Declaration on two-State solution between Israel and Palestine

De Verklaring van New York is het resultaat van een internationale conferentie die in juli werd gehouden op het VN-hoofdkwartier, georganiseerd door Frankrijk en Saoedi-Arabië, en die later deze maand wordt hervat. De Algemene Vergadering bestaat uit alle 193 VN-lidstaten en 142 landen stemden op 12 september j.l. voor een resolutie ter ondersteuning van het document. Dit houdt in dat er een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza moet komen, dat alle gijzelaars die daar worden vastgehouden moeten worden vrijgelaten en dat er een Palestijnse staat moet worden opgericht die zowel levensvatbaar als soeverein is.