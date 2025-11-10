Kolonistenterreur

De aanvallen van Israëlische kolonisten op Palestijnen op de Westoever zijn de laatste weken scherp toegenomen.

‘VN-organisatie OCHA telde in de week van 21 oktober zestig aanvallen van kolonisten die resulteerden in Palestijnse slachtoffers en de beschadiging van Palestijnse eigendommen. Meer dan de helft van deze aanvallen had betrekking op de olijvenoogst…..Olijfgaarden zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Palestijnen, en onderwerp van nationale trots. Zij symboliseren de verbondenheid van de Palestijnen met hun land, en de sumud – standvastigheid en volharding – waarmee ze de Israëlische bezetter weerstaan.’

‘Palestijnen kunnen steeds vaker hun olijfgaarden niet meer bereiken doordat kolonisten een nieuwe outpost op het land hebben gesticht, staat in de wekelijkse update van OCHA. En steeds meer rurale Palestijnse dorpen en gemeenschappen worden na de komst van een illegale outpost volledig van de kaart gewist. De bewoners worden met geweld verdreven.’

‘De kolonisten plegen hun aanslagen doorgaans onder toeziend oog van het Israëlische bezettingsleger, dat zelf ook terreur zaait. Israëlische troepen schoten bij een bestorming van de plaats Silwad, ten oosten van Ramallah, een vijftienjarige jongen dood: Yamen Samed Hamed.’

Meer bij The Rights Forum en de VN-organisatie OCHA.