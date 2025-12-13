Israël gaat door met etnische zuivering op de Westbank

Bewoners van het Palestijnse dorp Atouf hebben vorige week een ontruimingsbevel gekregen.

‘De kennisgevingen, die van de ene op de andere dag verschenen, informeerden de lokale boeren dat hun land in beslag zou worden genomen en dat ze zeven dagen de tijd hadden vanaf de datum van overhandiging, 4 december, om hun eigendommen te verlaten. Israël zou dwars door het gebied een militaire weg met bijbehorende barrière aanleggen.

Het gebeurt overal in de Jordaanvallei, vooral in het noorden. Israël gaat door en versnelt de etnische zuivering in dit gebied”, aldus Dror Etkes, een Israëlische activist en oprichter van de organisatie Kerem Navot, die het Israëlische landbeleid in bezet Palestina monitort.

Etkes zei dat bijna alle (85%) van de 1.000 dunams (100 hectare) die onder de eerste ronde ontruimingsbevelen rond Atouf vielen, in particulier bezit waren. Deze velden behoren tot de vruchtbaarste van de Westelijke Jordaanoever; de rijke, donkerbruine grond is in de loop der millennia gevormd door zijrivieren die oostwaarts naar de Jordaan stroomden. Het gebied is al lange tijd een van de graanschuren van Palestina.’

