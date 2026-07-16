Hegseth bezorgd om testosterongehalte van zijn militairen

Hegseth Plans to Screen All Troops, Including Women, for Low Testosterone

Minister van Defensie Pete Hegseth kondigde woensdag een nieuw verplicht screeningsprogramma aan waarbij alle militairen van 30 jaar en ouder, inclusief vrouwen, jaarlijks worden getest op testosterontekort. Hormoonbehandeling voor militairen met een laag testosterongehalte zal vrijwillig zijn. “Ons meest doorslaggevende tactische voordeel zal altijd de individuele soldaat zijn”, zei Hegseth in een video vanuit zijn kantoor in het Pentagon. “Het is onze heilige plicht om dat voordeel te behouden.” Het doel, zo zei hij in een bericht op sociale media bij de video, was een “Ministerie van Oorlog met een hoog testosterongehalte”, de naam die Hegseth zelf aan het Ministerie van Defensie geeft. De focus van Hegseth op testosteronniveaus op een moment dat de Amerikaanse strijdkrachten hun aanvallen in Iran opvoeren, is ongebruikelijk. Ministers van Defensie richten zich doorgaans op grotere strategische vraagstukken, zoals allianties, oorlogvoering en wapenproductie.