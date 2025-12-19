Big Brother Awards 2025

Kandidaten zijn personen, bedrijven en overheden die grove inbreuken hebben gemaakt op de communicatievrijheid en privacy van burgers. Het zijn de ‘prijzen’ voor de grootste schenders van onze digitale rechten; misschien wel de minst begeerde prijs om te winnen!

Dit jaar zijn genomineerd: de Belastingdienst, Clinical Diagnostics Nederland, Microsoft, de Nationale Politie en de Verenighing Nederlandse Gemeenten.

Lees de toelichting hier en stem!