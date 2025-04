Wetenschappen met THC

Ja, het is weer tijd voor wat wetenschap hier! Ik ga niet alles verklappen, want kijk vooral zelf dit uitermate onderhoudende filmpje uit de jaren 70, van een een wetenschapper in de VS die een student bestudeert die hij heeft marihuana toegediend. Het is natuurlijk goed dat dit soort onderzoek gedaan wordt. Anders hadden we nooit geweten dat je van marihuana rode ogen krijgt, hongerig wordt, enigszins dom gaat grijnzen, je er blij wordt, slaperig en, weet je, eeeeh, je er langzamer van gaat praten, you know?

Wat ik me alleen nog wel afvraag, na het zien van dat filmpje, is of de dosering nou wel helemaal in lijn was met wat ze eigenlijk wilden onderzoeken. Ze hebben het over ‘a comparitavely mild dose’ die de proefpersoon krijgt toegekend, namelijk de inhoud van drie joints. Alleen dan als pure THC. En opgelost in alcohol, dat de proefpersoon moest innemen in plaats van het op te roken. Ik bedoel, ik heb er natuurlijk geen verstand van, maar ik vraag me dan toch een beetje af hoe mild die dosis echt nog is. Als ik de proefpersoon zo bekijk vraagt hij zich dat ook af – voor zover hij zich überhaupt nog dingen afvraagt.