Verlicht lockdown niet, verander hem wel

We horen regelmatig dat het kabinet niet meer weet welke maatregelen nog te nemen. Dan toch maar die avondklok? Er is een simpele en effectieve maatregel die direct genomen kan worden. En laat dat onderdeel zijn van een pakket verzwaringen en versoepelingen die de lasten evenrediger verdeelt.

Wellicht is de angst voor de Engelse variant terecht en moet het ergste nog komen. Tegelijkertijd dalen de besmettingscijfers significant. Het 7-daags gemiddelde positieve tests is sinds 22 december gehalveerd. En de ziekenhuisopnames die later volgen dalen ondertussen ook gestaag. Wellicht is het verstandig om het voor de zekerheid gewoon nog even vol te houden. Maar pas dan wel het pakket maatregelen aan.

Extra maatregelen

Zo nu en dan hou ik me op in hartje Rotterdam, waar ik woon. Daar lopen in winkels nog steeds regelmatig mensen zonder mondkapje. En niet alleen bezoekers, maar ook het personeel. Op straat zie je regelmatig groepen groter dan de toegestane grootte, overdag, maar zeker in de avonduren. Ja, wat voor extra maatregelen moet je nemen, als mensen zich niet aan de bestaande maatregelen houden? Handhaven misschien?

Het is ondertussen duidelijk dat Mark Rutte niet graag direct ingrijpt in de levens van mensen. Dat siert een liberaal. Ondertussen doet hij niets anders dan ingrijpen in de levens van mensen. Althans, de mensen die zich vrijwillig houden aan de decreten uit Den Haag. En in plaats van hun levens nog ingewikkelder te maken, zou je ook kunnen proberen af te dwingen dat meer mensen zich aan de bestaande maatregelen houden. Van handhaving heb ik hier nog nooit iets gemerkt en dan worden mensen laks. Laat de politie controleren in winkels en op straat. Vriendelijk blijven, boetes uitdelen en als het nodig is een keer een Albert Heijn sluiten. Graag wat precedentwerking.

Niemand zit te wachten op dat ingrijpen in onze levens. Maar een overheid die maatregelen verzint, maar vervolgens niets doet om ze te handhaven, verliest elke geloofwaardigheid. En waarom heb je het over een avondklok als je überhaupt niet handhaaft?

Zet druk op bedrijven om thuiswerken mogelijk te maken

Werk thuis is het advies, maar regelmatig lees je berichten dat werkgevers hun werknemers gewoon op het werk verwachten. Misschien helpt dan een beetje politieke druk? Verplicht werkgevers op hun site te vermelden hoeveel procent van hun medewerkers thuis werkt en wat zij doen om dat te faciliteren. En laat ze expliciet duidelijk maken waarom het nodig is dat die andere mensen toch op hun werk verschijnen. Zichtbaar voor iedereen, met een telefoonnummer erbij, zodat de inspectie van een ministerie, journalisten, of de lokale autoriteiten contact met ze kunnen opnemen. Misschien dat onze burgemeesters polshoogte kunnen nemen bij de grotere bedrijven in hun gemeente. Een maatregeltje op de site van de Rijksoverheid maakt weinig indruk. Politieke druk kan misschien helpen.

Schiphol

En Schiphol?

Versoepel tegelijkertijd

Handhaaf op straat en in winkels. Zorg ervoor dat meer mensen thuis kunnen werken. En weer tenminste de vluchten uit Engeland en Ierland. Maar versoepel daarnaast andere maatregelen.

Anders dan in het voorjaar wordt er veel meer gebruik gemaakt van de noodopvang van scholen en kinderopvang. De basisschool van mijn kinderen heeft een bezetting van 30%, dus nee de scholen zijn niet dicht. Laat de basisscholen op 25 januari weer volledig open gaan, een paar weken tot de voorjaarsvakantie, maar verleng die vakantie wel met een week. En laat in het midden wat er na de voorjaarsvakantie gebeurt. Dan geef je kinderen weer even lucht en kunnen ouders zonder hun enkelband weer even ademhalen. Tegelijkertijd hou je de mogelijkheid open om het bij een onvoorziene uitbraak na de vakantie terug te draaien.

En geef kleine ondernemers lucht! Geef winkels een keuze. Je mag op afspraak één klant per keer in je winkel toelaten. Dat heeft zin voor kleine lokale speciaalzaken. De bijdrage aan de verspreiding zal nihil zijn. Of je mag aan de deur kopen en afhalen. Maar op afspraak, dus zonder rij voor de deur. Dan heeft het voor grote winkels geen zin om open te gaan en dat is precies de bedoeling. Maar je helpt die ondernemers die te makkelijk tussen wal en schip vallen, de kleine winkeliers.

De lockdown handhaven betekent niet dat je niets kan wijzigen in de maatregelen om de impact beter te verdelen.