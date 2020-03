Van de nood en de deugd

OPROEP - Van de nood een deugd maken, dat zal lastig worden. Maar het kan. Het kan legaal, zinvol, leuk en hartverwarmend.

Evenementen voor 100 en meer personen mogen niet meer gehouden worden. Wij doen dat toch. U bent nu op het Sargasso-plein, waar u inspirerende ideetjes kunt ventileren. Hoe meer, hoe beter.

We openen dit plein met een paar voorbeelden. We hopen natuurlijk dat uw voorbeelden snel volgen.

V&VN (de beroepsorganisatie Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) roept voormalige of aanstaande verpleegkundigen of verzorgenden op bij te springen in de zorg. Een idee waar eerder al veel mensen op zijn gekomen.

In het zwaar getroffen Brabant hebben zich zoveel mensen aangemeld dat nieuwe aanmelding op dit moment niet meer nodig zijn. Er is nog wel behoefte aan geregistreerde artsen en verpleegkundigen met een BIG-registratie.

Dat brengt ons meteen naar een andere oproep: Naar Italiaans en Spaans voorbeeld gaan we dinsdag 17 maart om 20.00 uur de hardwerkende zorgmedewerkers met een daverend applaus bedanken voor hun inzet. Aan deze bijeenkomst mogen meer, veel meer dan 100 mensen deelnemen. All together now….

De horeca moet dicht, maar wat gebeurt er dan met al dat ingekochte voedsel?

Horeca-ondernemers in Heerenveen besloten hun spullen aan zorginstellingen en de plaatselijke Voedselbank te schenken.

In Tilburg (en ook elders in het land) schakelen horeca-ondernemers op thuisbezorgen over.

Onder ‘gesloten horeca’ vallen ook de coffeeshops, beter bekend als uw legale softdrugsdealer. Daar werd blijkbaar meteen misbruik van gemaakt, want de illegale straathandel dacht hier even flink van te kunnen profiteren. Hier en daar stond de politie al klaar om, met de noodverordening in de hand, dat de kop in te drukken.

Het kabinet begreep gelukkig dat de werkdruk voor de politie zo al hoog genoeg is en ontlast de boel door toe te staan dat coffeeshops, onder enige voorwaarden, wel een afhaalloket mogen runnen. Het kabinet kijkt nog naar de mogelijkheid om restaurants die nu geen afhaalfunctie hebben toestemming te geven om zo’n voorziening te openen.

De scholen zijn dicht. De opvang voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken is geregeld, maar wat moeten dan alle andere ouders?

Zoek een oppas. Het liefst eentje die ook les kan geven of ze bezig kan houden dankzij ideetjes zoals in Veendam, waar een organisatie voor kinderactiviteiten digitaal gaat.

Awel, zo maar een greep uit het deugdnieuws. U bent nu aan zet. Waar loopt u tegenaan en welke fraaie oplossingen heeft u bedacht. Welke aardige aanpassingen aan de noodsituatie heeft u gespot in uw omgeving?

Wij hanteren maar één spelregel: we zoeken niet wat niet kan, we willen weten wat wél kan.