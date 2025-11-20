V-Raad zet het internationaal recht aan de kant en keurt Trumps Gaza plannen goed

De VN-Veiligheidsraad heeft zijn goedkeuring gegeven aan de plannen van Donald Trump voor vrede in in Gaza, de instelling van een Internationale Stabilisatiemacht en eventuele stappen naar een Palestijnse staat. De stemming was 13 landen vóór terwijl twee landen, Rusland en China, zich onthielden van stemming. De Amerikaanse ambassadeur Mike Waltz zei dat de resolutie ”een nieuwe weg aangaf voor de Israëli’s en Palestijnen en uiteindelijk voor alle volken in de regio”. Echter het feit dat de resolutie – anders dan de oorspronkelijke versie – een vage vermelding bevatte dat mogelijk uiteindelijk gesprekken over een Palestijnse staat zouden kunnen worden gehouden – was de prijs die de VS had moeten betalen om de Arabische en islamitische staten die gevraagd waren troepen voor de ‘stabilisatiemacht’ te leveren tevreden te stellen.

De Israëlische premier Netanyahu had echter kort voor de stemming nogmaals gezegd dat hij zich blijvend tegen de vestiging van een Palestijnse staat zal blijven verzetten, waarmee het twijfelachtig blijft wat de betekenis van de toevoeging zal zijn.

Voorstanders van de resolutie zeiden dat het besluit zal leiden tot een onmiddellijke opheffing van hinderpalen voor het leveren van hulp, de oprichting van een internationaal stabilisatiemacht van 20.000 man die het vacuüm gaat opvullen dat de terugtrekking van Israël creëert en gaat werken aan wederopbouw en een mogelijke weg naar Palestijnse zelfbeschikking en een staat. Welke landen troepen gaan leveren is voorlopig nog onduidelijk. De resolutie geeft de uiteindelijke supervisie aan een “Bestuur voor de vrede” onder leiding van Trump met een nog onduidelijke samenstelling. Daarnaast wordt verwezen naar een technocratisch comité van Palestijnen die de zaken van dag tot dag zal moeten aan regelen in Gaza. Ook wie daaraan gaat deelnemen is nog in duister gehuld.

De stabilisatiemacht is toegerust met een mandaat om milities als van Hamas te gaan ontwapenen en de groepen te ontbinden. Het is echter nog niet duidelijk welke landen die taken op zich willen nemen. Hamas gaf voorafgaande aan de stemming te kennen dat de groep zich niet zal laten ontwapenen, omdat dit ingaat tegen het recht van verzetsgroepen om zich tegen een bezetting te verdedigen. Hamas – samen met andere fracties – gaf ook aan dat de groep verzet aantekent tegen het feit dat de resolutie een internationaal mechanisme in de plaats stelt van de Israëlische bezetting en zonder dat de Palestijnen zelf zeggenschap houden. ”Wanneer de internationale (stabiliserings)macht een rol en taken krijgt zoals het ontwapenen van het verzet verliest hij zijn neutraliteit en wordt een partij in het conflict in het voordeel van de Israelische bezetting, ” aldus Hamas. ”Internationale strijdmachten zouden alleen langs de grenzen behoren te worden gelegerd om troepen van elkaar te scheiden en het staakt-het-vuren te monitoren. Ze zouden bovendien moeten opereren onder auspiciën van de Verenigde Naties.”

Hamas werd bijgevallen door de Palestijnse mensenrechtengroep Al-Haq, die aanvoerde dat het feit dat de Veiligheidsraad Amerika het recht gaf zichzelf tot een bezettingsmacht in Palestina uit te roepen, ingaat tegen het Palestijnse recht op zelfbeschikking en een inbreuk is op het Handvest van de Verenigde Naties. ”De instelling van een Bestuur voor de vrede en een tijdelijke stabilisatiemacht geeft aan dat de internationale wetten totaal worden verlaten, het VN-Handvest wordt ondermijnd, en het Palestijnse recht op zelfbeschikking volledig terzijde wordt geschoven,” aldus al-Haq. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit gaf echter aan dat de PA van plan is volledig mee te werken.