V-Raad zet het internationaal recht aan de kant en keurt Trumps Gaza plannen goed

De VN-Veiligheidsraad heeft zijn goedkeuring gegeven aan de plannen van Donald Trump voor vrede in in Gaza, de instelling van een Internationale Stabilisatiemacht en eventuele stappen naar een Palestijnse staat. De stemming was 13 landen vóór terwijl twee landen, Rusland en China, zich onthielden van stemming. De Amerikaanse ambassadeur Mike Waltz zei dat de resolutie ”een nieuwe weg aangaf voor de Israëli’s en Palestijnen en uiteindelijk voor alle volken in de regio”. Echter het feit dat de resolutie – anders dan de oorspronkelijke versie – een vage vermelding bevatte dat mogelijk uiteindelijk gesprekken over een Palestijnse staat zouden kunnen worden gehouden – was de prijs die de VS had moeten betalen om de Arabische en islamitische staten die gevraagd waren troepen voor de ‘stabilisatiemacht’ te leveren tevreden te stellen.
De Israëlische premier Netanyahu had echter kort voor de stemming nogmaals gezegd dat hij zich blijvend tegen de vestiging van een Palestijnse staat zal blijven verzetten, waarmee het twijfelachtig blijft wat de betekenis van de toevoeging zal zijn.
Voorstanders van de resolutie zeiden dat het besluit zal leiden tot een onmiddellijke opheffing van hinderpalen voor het leveren van hulp, de oprichting van een internationaal stabilisatiemacht van 20.000 man die het vacuüm gaat opvullen dat de terugtrekking van Israël creëert en gaat werken aan wederopbouw en een mogelijke weg naar Palestijnse zelfbeschikking en een staat. Welke landen troepen gaan leveren is voorlopig nog onduidelijk. De resolutie geeft de uiteindelijke supervisie aan een “Bestuur voor de vrede” onder leiding van Trump met een nog onduidelijke samenstelling. Daarnaast wordt verwezen naar een technocratisch comité van Palestijnen die de zaken van dag tot dag zal moeten aan regelen in Gaza. Ook wie daaraan gaat deelnemen is nog in duister gehuld.
De stabilisatiemacht is toegerust met een mandaat om milities als van Hamas te gaan ontwapenen en de groepen te ontbinden. Het is echter nog niet duidelijk welke landen die taken op zich willen nemen. Hamas gaf voorafgaande aan de stemming te kennen dat de groep zich niet zal laten ontwapenen, omdat dit ingaat tegen het recht van verzetsgroepen om zich tegen een bezetting te verdedigen. Hamas – samen met andere fracties – gaf ook aan dat de groep verzet aantekent tegen het feit dat de resolutie een internationaal mechanisme in de plaats stelt van de Israëlische bezetting en zonder dat de Palestijnen zelf zeggenschap houden. ”Wanneer de internationale (stabiliserings)macht een rol en taken krijgt zoals het ontwapenen van het verzet verliest hij zijn neutraliteit en wordt een partij in het conflict in het voordeel van de Israelische bezetting, ” aldus Hamas. ”Internationale strijdmachten zouden alleen langs de grenzen behoren te worden gelegerd om troepen van elkaar te scheiden en het staakt-het-vuren te monitoren. Ze zouden bovendien moeten opereren onder auspiciën van de Verenigde Naties.”
Hamas werd bijgevallen door de Palestijnse mensenrechtengroep Al-Haq, die aanvoerde dat het feit dat de Veiligheidsraad Amerika het recht gaf zichzelf tot een bezettingsmacht in Palestina uit te roepen, ingaat tegen het Palestijnse recht op zelfbeschikking en een inbreuk is op het Handvest van de Verenigde Naties. ”De instelling van een Bestuur voor de vrede en een tijdelijke stabilisatiemacht geeft aan dat de internationale wetten totaal worden verlaten, het VN-Handvest wordt ondermijnd, en het Palestijnse recht op zelfbeschikking volledig terzijde wordt geschoven,” aldus al-Haq. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit gaf echter aan dat de PA van plan is volledig mee te werken.
Reacties (5)
Het alternatief voor deze resolutie is niet meer autonomie voor de Palestijnen, maar het voortduren van de huidige desastreuse situatie. Tel ook je zegeningen zou ik zeggen, en zie de kansen die het slagen van deze resolutie biedt voor het vestigen op termijn van een eigen staat.
En dat we het recht van Hamas op blijvende bewapening gaan verdedigen snap ik echt niet; we zouden juist blij moeten zijn dat deze conservatieve, ondemocratische terreurgroep zijn greep op de Palestijnen verliest.
Het is ook maar de vraag of Hamas de bevolking van Gaza vertegenwoordigt: de laatste verkiezingen waren in 2006, en door een districtensysteem kreeg Hamas extra veel zetels.
De huidige situatie is rampzalig voor de Palestijnen, maar dat komt ook doordat Israel veel steun uit het buitenland krijgt. Er valt wat voor te zeggen dat een beter resultaat mogelijk zijn zou.
Concreet betekent het akkoord dat Israel buitenlandse (arabische?) vredestroepen in Gaza toelaat.
Dat is inderdaad vooruitgang.
“Tel ook je zegeningen zou ik zeggen”
Dat zegt de VS voortdurend tegen slachtoffers, zo ook tegen Oekraïne.
Geef land op, meer dan werd veroverd, maak Russisch een officiële taal en decimeer het leger.
Pas dan zal de VS veiligheidsgaranties geven.
Wie gelooft dat nog? Trump zal de agressors Israël en Rusland geen strobreed in de weg leggen.
De conflicten in Oekraïne en Gaza verschillen in allerlei opzichten, en datzelfde geldt voor de houding van Trump in die conflicten. In Gaza zet Trump duidelijk druk op Israel, wat de reden is dat er nu een bestand is, en ook de reden dat dit bestand met deze resolutie weer een stapje verder is gebracht. Dat doet hij niet vanwege betrokkenheid bij het lot van de Palestijnen, maar wel vanuit de behoefte de rijke golfstaten te plezieren.
Ik snap werkelijk niet waarom er zoveel kritiek is op deze stapjes in de goede richting. Pragmatisme is noodzakelijk voor de Palestijnen willen ze op termijn uit deze nachtmerrie ontsnappen.
De bezetting door Israël werd al internationaal gefinancierd omdat andere landen opdraaiden voor de humanitaire hulp en dienstverlening. Nu wordt ook de daadwerkelijke bezetting zelfs door anderen opgelost.
Het slachtoffer van de genocide wordt onder curatele gezet, terwijl de dader vrijuit gaat. Schandalig handelen van de VS en bondgenoten in de Veiligheidsraad.
Palestijnen hebben fundamenteel recht op zelfbeschikking, en recht op verzet tegen bezetting, al dan niet gewapend.