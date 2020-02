Uitingen over omvolking op Twitter

Terwijl ik bezig was een grotere analyse te maken over hoe en door wie er over de complottheorie over “omvolking” op Twitter geuit wordt, gebeurden er twee dingen. Een aantal tweets over een debat in de Tweede Kamer afgelopen dinsdagavond gaf aanleiding tot veel extra aandacht aan dit onderwerp. En gisteren vond er een aanslag plaats in Hanau waarbij nu het vermoeden is dat deze mede ingegeven is door de afkeer van de dader voor specifieke migranten in “zijn” land.

Daarom deel ik u tussendoor even een tweetal bevindingen.

Het gesprek over “omvolking” (soms gebeurt dat ook onder de noemer “Eurabië“) loopt al enige tijd. En op bepaalde moment laait het op, bijvoorbeeld als er nieuwe bevolkingscijfers gepubliceerd worden door het CBS. En nu dus de afgelopen dagen, na het debat.





Ik heb de data van Twitter verzameld tot hedenochtend 9 uur. In de details van de afgelopen dagen is goed te zien dat het effect van het debat in de avond van de 18e begon. Maar toen ging iedereen naar bed, dus was het pas de volgende dag dat het echt goed op gang kwam.



En het is nog steeds gaande.

Het grote verschil met de afgelopen maanden is dat nu voor het eerst een aantal niet-extreem-rechtse politici zich in dit debat mengen. Tot nu toe was het “debat” vooral voorbehouden aan bekende extreem-rechtse exponenten en een aantal volhardende tweeps die bleven wijzen op het feit dat het toch echt alleen maar een complottheorie is.

Maar door aanslagen zoals in Hanau is het nu wel een complottheorie met aanhangers die er zo hard in geloven dat de gevolgen zeer ernstig zijn. Het is dus geen vrijblijvend debat meer.

Binnenkort hoop ik u een nadere analyse te kunnen geven van de belangrijkste spelers in dit stuk van het online “debat” over omvolking.