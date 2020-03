Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

ANALYSE - Het RIVM lijkt de kop van jut deze week. Afgelopen maandag lanceerde Jaap Stronks de petitie “testen, testen, testen”. Het is heel begrijpelijk dat men onrustig wordt van het feit dat er in Nederland relatief weinig getest wordt op het coronavirus. Maar als je dan een petitie start, zorg dan dat je wel je argumentatie op orde hebt.

De argumentatie begint met een verwijzing naar een artikel in De Groene waarin wordt gesteld dat het Noorden afwijkt van het landelijke testbeleid. Alex Friedrich, de geinterviewde arts-microbioloog van het UMCG, geeft aan dat ze in het noorden zo lang mogelijk het beleid van ‘search and contain’ gaan proberen vol te houden. Kort gezegd houd dit beleid in dat iemand die klachten heeft en positief is getest, deze persoon in thuisquarantaine gaat en er via de GGD een contactonderzoek wordt ingesteld. Als dat een aanpak is die bekend in de oren klinkt, dan kan dat goed kloppen. Het is namelijk ook de aanpak die het RIVM in het begin harteerde. Uit de eerste berichten van het RIVM over het coronavirus valt af te leiden dat bij een positieve test werd overgegaan tot thuisisolatie en contactonderzoek in combinatie met testen; ‘search and contain’ dus.

Wijziging in beleid

Maar waarom is het RIVM dan van die aanpak afgestapt? Daar is een vrij pragmatische reden voor: beschikbaarheid van testmateriaal. Het doel is om ervoor te zorgen dat de komende tijd in ieder geval de kwetsbare mensen getest kunnen worden. Een verdedigbare keuze. Ook bijvoorbeeld België en Denemarken worden geconfronteerd met forse tekorten aan testmateriaal. Maandagavond bracht een artikel van Nieuwsuur meer helderheid. In het Noorden hebben ze namelijk keuze uit meer leveranciers. Toch zijn ze ook in het Noorden selectief:

We testen niet iedereen in het ziekenhuis, maar wel zorgmedewerkers die contact hebben met risicopatiënten, bijvoorbeeld IC-medewerkers.

…..

Het gaat om mensen die klachten hebben, maar daarin zijn we wel laagdrempelig. Dus als het een beetje lijkt op corona dan testen we.

In het artikel van Nieuwsuur geeft Alex Friedrich nog een essentiële nuance:

In Brabant zijn andere maatregelen veel belangrijker dan het screenen van personeel. Maar bij ons, waar nog relatieve rust heerst, is het heel belangrijk om stroomversnelling van de epidemie in het noorden te voorkomen.

Daar komt nog bij dat, in tegenstelling tot wat de tekst van de petitie beweert, het Nederlandse testbeleid conform de adviezen van de WHO lijkt.

Het tekort aan testcapaciteit is de afgelopen week breed besproken in de media en de politiek. En niet zonde resultaat. Inmiddels heeft Roche, de fabrikant die verantwoordelijk is voor een groot deel van de productie van de testmaterialen, aangegeven de receptuur ter beschikking te stellen aan laboratoria die daar om vragen. Daar was wel wat politieke druk voor nodig. Het is echter nog maar de vraag of het helpt. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Ander goed nieuws is dat het veterinair laboratorium in Wageningen ook in staat is om flink wat extra testcapaciteit te leveren.

Getallen vergelijken

Een ander euvel in de petitie is het vergelijken van getallen tussen landen. Cijfers over het ene land kun je niet zomaar omrekenen naar Nederland. Daar zijn een aantal redenen voor. Het aantal officiële gevallen verschikt per land, mede omdat ook de testintensiteit verschilt. Verder spelen ook bijvoorbeeld leeftijdsopbouw, omgangsvormen en interactie tussen generaties een rol. Of welk deel van de bevolking is besmet. Op de achterkant van een bierviltje gaan rekenen heeft weinig toegevoegde waarde.

Het lage sterftecijfer van Duitsland is mede het gevolg van overvloedig testen. Meer testen zal er in eerste instantie vooral toe leiden dat meer milde of asymptomatische gevallen worden ontdenkt. Daarmee vergroot je vooral de noemer van de breuk.

Daarmee wil ik niet suggereren dat meer testen geen zin heeft. Door ook de milde en asymptomatische gevallen op te sporen, te onderwerpen aan thuisisolatie en contactonderzoek uit te voeren, kun je verdere verspreiding tegen gaan. Ook dat is conform de adviezen van de WHO.

Kritiek en verantwoordelijkheid in crisistijd

Met het bovenstaande wil ik niet aangeven dat je geen kritiek mag hebben op de overheid. Integendeel. Kritisch kijken naar de beslissingen van de overheid is juist noodzakelijk in deze tijden waar deze beslissingen verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Maar daarbij dien je je wel te beseffen dat de overheid handelt op basis van onvolledige informatie. Niet zo zeer vanwege het relatief lage aantal testen, maar met name ook door het feit dat het een nieuw virus betreft dat zich ook weer anders gedraagd dan SARS of MERS. De wetenschappelijke kennisontwikkeling staat dan ook nog maar aan het begin. Continue komen er nieuwe inzichten bij die weer tot andere beslissingen kunnen leiden. Met de kennis van nu kunnen beslissingen van enkele weken geleden dom lijken, maar leken deze beslissingen op dat moment het beste.

Zeker in een gezondheidscrisis als deze waarbij er veel ongerustheid is onder de bevolking, gaat het uiten van kritiek op beslissingen ook gepaard met verantwoordelijkheid. Het is dan ook ronduit kwaadaardig om te suggereren dat de overheid uit is op een genocide of dat doelbewust informatie wordt achtergehouden als daar in de voetnoten weldegelijk duidelijkheid over wordt gegeven.

Vooralsnog wordt de rol van luis in de pels vooral met verve vertolkt door de in sommige kringen zo verfoeide MSM en niet door omhoog gevallen campagnestrategen.