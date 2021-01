Sargasso Lijst | Live albums

ONDERZOEK, OPROEP - Mhhh. Onze laatste lijst is geloof ik alweer een kleine 7 jaar geleden, als ik de zoekfunctie van onze onvolprezen (en fraai vernieuwde) site mag vertrouwen. En dat doe ik natuurlijk. Reden genoeg om dit weer eens op te pakken!

Omdat lijstjes best leuk zijn, omdat we graag input van onze lezers krijgen, en natuurlijk omdat 2020 een fuckin’ graftakkenkutjaar was, waarin er niet of nauwelijks bandjes gekeken konden worden, door Covid-19 uiteraard.

Het was 5 december 2019 toen ik voor het laatst in een zweterig hok stond te kijken naar muziek makende mensen op een podium. En damn, net als vele, vele anderen mis ik het bandjes kijken, de muziek, de sfeer… Ik luister de laatste tijd dan ook vaker live-albums, uiteraard niet hetzelfde, maar als surrogaat (en om te zwelgen in weemoed) voldoet het enigszins.

Maar wat zijn nou eigenlijk de beste live-albums? En wat zijn de (nog) onbekende pareltjes? Daarbij kunnen we elkaar wellicht helpen!

Dus aan jullie, waarde lezers, de vraag: wat zijn de beste en meest memorabele live-registraties ooit vastgelegd?

Vrijwel alles komt in aanmerking, zo lang het maar een registratie is van een live-concert. Dus ook (meer)dubbel-albums, bands en soloartiesten, publieke uitvoeringen van een klassiek concert, of een album van een festival of optreden van meerdere artiesten.

De puntentelling is even schoon als simpel: jullie noemen elk maximaal drie verschillende albums, en elk album krijgt 1 punt, elke keer dat het genoemd is. Gebruik het volgende format:

artiest, titel

artiest, titel

artiest, titel

Een voorbeeld, met daarin voor de duidelijkheid een pop, klassiek en verzamelalbum:

Nirvana, From the Muddy Banks of the Wishkah

New York Philharmonic, Stravinsky Le Sacre du printemps | Debussy La Mer

Various artists, Woodstock: Music from the Original Soundtrack and More

Dus de naam van de artiest/artiesten, een komma, en dan de titel van het album. Herhaal dit maximaal twee keer, op een nieuwe regel. Inzendingen alleen in het reageer-veld onder dit topic, inzendingen via mail, Twitter of whatever worden niet meegenomen. We willen het wel een beetje transparant houden. Reageren kan tot een week na deze post, dus tot maandag 1 februari.

Doe mee, inspireer anderen met jullie antwoorden en help zo iedereen verder in deze duistere en livemuziekloze tijden!