Closing Time | 2020, DE TERING!

VIDEO - Er zijn vele liederen geschikt om een jaar mee af te sluiten. Normaal doen we dat in Nederland met Bohemian Rhapsody van Queen, want dat is traditie. En tradities vinden we in dit land heel belangrijk! (Dit jaar even niet, want nu luisteren we naar Danny Vera, maar dat terzijde).

Maar ondanks dat zal er geen nummer zijn dat 2020 zo mooi en pakkend samen weet te vatten als “2020, DE TERING” van De Heideroosjes. Fijn dat jullie weer (even?) terug zijn, jongens!

En voor iedereen een mooi 2021, dat het jaar maar nóg meer geluk en voorspoed mag brengen dan 2020 dat deed!