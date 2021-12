Quote du Jour | onafhankelijk onderzoek naar de luchtvaart

Ja, de kosten en baten van de luchtvaart worden vaak bediscussieerd, en er zijn felle voor- en tegenstanders, maar gelukkig is er onafhankelijk onderzoek! Eh, wacht:

De speciaal voor de luchtvaart opgestelde nieuwe methode leidt tot opmerkelijke uitkomsten. Een belangrijke reden daarvoor is dat de geluidsoverlast en vervuiling door de luchtvaart veel lager wordt ingeschat dan zou moeten gebeuren op basis van wetenschappelijk onderzoek. Zo begint de luchtvaart voortaan de eigen overlast pas te tellen bij 50 decibel, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie al geruime tijd normen hanteert van 45 decibel. Het verschil is bijna een factor vier aan geluidsoverlast, uiteraard in het voordeel van de vliegbranche.

Oh. Tja. Vast toeval, kun je vast op verschillende manieren naar kijken, of zo? Mhhh, maar wacht:

Anderzijds worden kosten van vliegreizigers die met minder luchtvaart niet (rechtstreeks) zouden kunnen vliegen torenhoog ingeschat. Van alle beschikbare wetenschappelijke onderzoeken hebben de opstellers de allerhoogste kostenvariant gekozen. Die variant is maar liefst tien (!) keer hoger dan waarmee in andere kosten-baten analyses wordt gerekend.

Dat lijkt vreemd, inderdaad. Bovenstaande leidde tot klachten over de integriteit van het betreffende onderzoeksinstituut (SEO), verbonden aan zowel UvA als VU – bij de ethische commissie van UvA en VU, en bij de Raad van Toezicht van SEO. Vol spanning wachten we op de afhandeling daarvan. Wie de uitkomst goed voorspelt in de comments krijgt niets (maar we kunnen net doen alsof het eeuwige roem is).