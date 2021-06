Quote du Jour | Nescio

Ik vond ’t een weerzinwekkende gedachte die bruine vent, die raja, daar wandelend bij gelegenheid tusschen onze blanke zindelijke Aphrodites en Juno’s. Ik had hem toen al graag een schop gegeven. … Mijn afkeer voor inlanders is nu compleet, ik voelde iets door mijn heele lichaam, ik voelde mijzelf vernederd en had er graag een neergeslagen en getrapt, maar ik durfde niet. Iets van datzelfde voel ik in Europa ook als ik een Jood met een Europeesch meisje zie.

De biografie van J.H.F. Grönloh (Nescio) is verschenen. Het blijft toch altijd pijnlijk als één van je literaire helden van zijn voetstuk aftuimelt: het is gewoon racisme.

Gelukkig schreef hij toen ook geestige teksten