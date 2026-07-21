Quote du jour | Meer winst, minder transparantie!

QUOTE - Marktwerking! Privatisering! Neoliberalisering! Meer markt, minder overheid! En alles wordt beter. Voor de aandeelhouders, wel te verstaan, niet voor de kwetsbare jongeren die jeugdzorg nodig hebben.
Tegenover die winstgevendheid staat een toename van uitbesteding. Vooral jeugdzorg B.V.’s besteden steeds meer zorg uit: in 2025 deden zij dat 70 procent meer dan in 2022. Stichtingen gaven juist iets minder uit aan derden, al besteden zij in absolute zin nog altijd het meeste uit. A-INSIGHTS waarschuwt: ‘Elke laag uitbesteding maakt het lastiger te zien wíé de zorg uiteindelijk levert – en tegen welke marge.’
…
Daarbij betekent veel uitbesteden vaak hoge winsten. Stichtingen die uitbesteden maken bijna altijd ‘normale’ winsten en B.V.’s die uitbesteden maken ‘excessieve winsten’: de helft boven de 5 procent, een kwart zelfs boven de 10 procent. De onderzoekers spreken zelfs van een ‘B.V.-strategie’: ‘De marges concentreren zich bij commerciële partijen die werk doorzetten naar derden.’
The purpose of a system is what it does, weet nu nog?
Reacties (1)
Exact. Het systeem doet waarvoer het is ontworpen: aandeelhouderswaarde genereren.