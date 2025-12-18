Quote du jour | het studentencorps

QUOTE - Tja. Qua ranzig seksisme en wangedrag zijn we de afgelopen jaren natuurlijk al het nodige gewent uit deze hoek, dus dit verbaast wat dat betreft niet echt:

In de laatste zin van het gedicht wordt nog een uitspraak gedaan over alle vrouwen. “Alle gekkigheid op een stokkie; we vinden jullie allemaal hartstikke leuke meiden, zolang jullie voor ons dispuutje je benen spreiden.” Volgens de besturen van de disputen ASC/AVSV bestaat het gedicht uit “overdreven en verzonnen humor”.

Maar los van de verwerpelijke vrouwonvriendelijkheid, is het niet verwonderlijk dat onze zelfbenoemde elite niet eens in staat is om een fuckin’ sinterklaasrijmpje een beetje vloeiend te laten lopen? Mijn hemeltje, als dat al te hoog gegrepen is, wat doet dit volk op de universiteit? Het is bijna alsof het corps inderdaad alleen nog voor de sneuerds is, die zonder clubje waar ze lid van worden vriendloos door het leven moeten, en zonder kruiwagentje vanuit het netwerk het nooit gaan redden in de maatschappij.