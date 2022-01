Quote du Jour | Dood door ongelijkheid

Inequality contributes to the deaths of at least 21,300 people each day—or one person every four seconds.

Aldus een nieuw rapport van Oxfam. Extreme ongelijkheid is een vorm van ‘economisch geweld’: beleidskeuzes die structureel de rijkste en machtigste mensen bevoordelen veroorzaken direct leed voor een grote meerderheid van mensen wereldwijd, aldus de onderzoekers, die de schade door ongelijkheid wilden uitdrukken in harde cijfers. Dood door ongelijkheid ontstaat onder meer door honger, slechte toegang tot gezondheidszorg, gender-gebaseerd geweld en de klimaatcrisis.

Het rapport laat ook zien dat de tien rijkste mensen (mannen) tijdens de pandemie hun vermogen hebben verdubbeld, terwijl voor 69 procent van de mensen het inkomen daalde. “If these ten men were to lose 99.999 percent of their wealth tomorrow, they would still be richer than 99 percent of all the people on this planet.”