Quote du Jour | De Schlechtmenschen

In een onderhoudende column analyseert Thomas von der Dunk de Gutmenschen en Schlechtmenschen, en alles wat het ons land gebracht heeft dat de Schlechtmenschen een tijdje de regering hebben mogen vormen:

In de dagen van Schoof IA/IB/IC – ik weet even niet meer in welke fase van ontbinding het door Wilders en Yesilgöz gebaarde coalitie-lijk zich toen bevond – kregen we ook een voorproefje van wat het rechtse redden van de joods-christelijke beschaving uit de klauwen van het linkse wokisme inhoudt: neofascistisch tuig dat ‘wij zijn Nederland’ brullend en vandaliserend door de straten van Den Haag trok.

Zijn conclusie: “Het fatsoen komt van links, het tuig komt van rechts.”