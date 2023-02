Quote du Jour | Conclusies hard binnengekomen

De conclusies van de parlementaire enquêtecommissie over de gevolgen van de gaswinning in Groningen zijn “hard binnengekomen” bij premier Mark Rutte. Dat zei hij vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

Obligate woorden van onze premier. Als eindverantwoordelijke voor het regeringsbeleid van de afgelopen 4517 dagen was hij op de hoogte van de situatie in Groningen. Er is immers vaak genoeg over gesproken in de ministerraad en het is vaak genoeg in de media en het publieke debat aan de orde geweest.

Beste Mark, weet je wat pas hard binnenkomt? In campagnetijd grote woorden hebben over “fatsoenlijk met elkaar omgaan” en “samen problemen oplossen”, maar elke keer weer wegduiken als het aankomt op echt verantwoordelijkheid nemen.

Totdat het echt niet meer anders kan en een parlementaire commissie tweeduizend pagina’s nodig heeft om op te schrijven wat we eigenlijk al jarenlang weten: Mark Rutte heeft de Groningers in de steek gelaten.

Ik hoop – maar verwacht het eerlijk gezegd niet – dat het de Groningers beter afgaat dan de gedupeerden van het toeslagenschandaal.