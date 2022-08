Opvang met liefde, maar niet in Albergen

COLUMN - Ach, wat lief van staatssecretaris Van der Burg: asielzoekers kunnen naar een hotel in het pittoreske Albergen. Het dorp kent volgens de Wikipedia een rijk verenigingsleven, dus dat is leuk integreren geblazen.

Het hotel, dat door het COA is aangekocht, ligt erg landelijk. Gaat u van hier naar links komt u langs schitterende stulpjes en heerlijk, rustgevend groen. Gaat u naar rechts dan komt u na een halfuurtje lopen in het centrum van het dorpje.

Of u nou links of rechts gaat, je moet de inwoners gelijk geven: hier is geen millimeter ruimte voor asielzoekers. Het is geen kwestie van NIMBY, maar van riante voortuinen. Je moet er niet aan denken dat een getraumatiseerde Afghaan daar een grasmaaiende robot te lijf gaat in een vlaag van waanveronderstelling dat er een Talibantank op hem afkomt.

Jammer voor het COA en die lieve staatsecretaris, die dacht dat de asielzoekers hier wel tot de nodige rust hadden kunnen komen.

Dat hele asielbeleid krijgt trouwens steeds meer toeristische allure. Behalve tal van hotels en landelijk gelegen kazernes zijn ook zee- en riviercruiseschepen locaties om asielzoekers even uit de zorgen te helpen. Altijd maar even, want na een paar dagen of enkele weken moeten ze weer naar een andere locatie. Zo leren ze het land goed kennen.

RTV Oost heeft het in dit artikel over ‘omwonenden’. Als u het hierboven aanbevolen wandelingetje naar links en rechts heeft gemaakt, ziet u dat die omwonenden pal naast het hotel wonen. Woordvoerder van de opgewonden omwonenden Hennie de Haan, bekend als voormalig woordvoerder van de Nederlandse pluimveehouders), woont op enkele luttele meters van het hotel.

Gastvrij als ze is had ze gisteravond geen probleem met de aanloop van onbekenden bij de samenkomst voor het hotel. “Ik herken niet iedereen hier als buurtbewoner, maar als mensen aan komen lopen en mee willen doen, kunnen wij ze niet tegenhouden“, zei De Haan tegen RTV Oost.

Mevrouw De Haan deelde mee dat de omwonenden ‘gaan proberen of ze het pand uit handen van het COA kunnen houden door het zelf te kopen’. “Dat is iets wat we juridisch gaan onderzoeken“, meldde ze gisteravond tijdens een protestactie voor het hotel.

Het geld zal er ongetwijfeld zijn. Albergen valt onder de gemeente Tubbergen, die in de top-20 rijkste gemeenten van Nederland staat. Het zal toch niet zo zijn dat Van der Burg en het COA goed gekeken hebben naar dit artikel (20 april jl.) op Sargasso, waarin duidelijk werd gemaakt dat de rijkste gemeenten maar zuinigjes asielzoekers opvangen?

De 25 procent armste gemeenten nemen zo’n 9.668 vluchtelingen op, terwijl de 25 procent rijksten maar 215 vluchtelingen opnemen.

Alle gemeenten op een rij op deze pagina, ingedeeld naar hun doorsnee vermogen, de eventuele aanwezigheid van asielzoekersopvang en de voorsprong of achterstand bij huisvesting vergunninghouders (statushouders).

Nou ja, het zal wel toeval zijn. De staatssecretaris en het COA hebben helemaal geen tijd om Sargasso te lezen. Die zijn 24 uur per dag bezig hun boel op orde te krijgen. Maar nu de revolutie in Albergen is begonnen, is er een gerede kans dat de asielzoekers het 5,4 km verder gelegen Maïsdoolhof in worden gestuurd.