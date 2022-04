Er is meer ruimte voor vluchtelingen

Een onderzoekje via de locatiezoeker van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) leert dat in slechts 23,5% van de 345 gemeenten COA-vestigingen zijn.

Dat schreven we gisteren hier. Percentages verhullen de harde realiteit. Die 23,5% betekent immers dat in 264 gemeenten géén locatie voor asielzoekers is.. Dat 81 gemeenten wel opvang bieden is dus een erg schamel resultaat.

We hebben 50 van die 264 gemeenten vergeleken met 50 gemeenten die nu wel opvang bieden. Als uitgangpunt namen we de opvangcapaciteit (aantal plaatsen) als percentage van het aantal inwoners van een gemeente.

Voorbeeld: De gemeente Venlo heeft geen COA-locatie(s). Deventer wel. Beide gemeenten hebben ongeveer eenzelfde aantal inwoners. Momenteel biedt Deventer een opvang van 650 bedden. Dat is 0,64% van het aantal inwoners. Als Venlo ook een opvang van 0,64% zou realiseert zou de gemeente 654 bedden kunnen aanbieden.

We hebben van beide groepen (die van 81 en die van 264) de vijftig gemeenten met de meeste inwoners genomen. Resultaat: de capaciteit voor opvang van vluchtelingen zou uitgebreid kunnen worden met ruim 26.600 bedden. De details kunt u hier inzien.

Zo werkt dat niet. Er spelen meer factoren een rol. Zijn er bijvoorbeeld wel geschikte panden? En kunnen er ook genoeg faciliteiten geboden worden als onderwijs aan kinderen en jongeren, taallessen voor alle asielzoekers, medische zorg etc.

Een tweede aspect is het draagvlak. Een aantal gemeenten die nu geen COA-locatie hebben, hadden dat in het verleden wel. In sommige van die gemeenten vindt men dat daarmee de plicht wel is voldaan.

Maar het is evengoed zorgelijk dat zo veel gemeenten geen asielzoekersopvang hebben. Extra zorgelijk als we zien dat 38 van de huidige 105 COA-locaties tijdelijke noodopvang zijn. Het gaat dan om locaties die helemaal niet bedoeld zijn voor langdurig (maanden- tot jarenlang) verblijf. Zoals hotelboten, caravanparken, evenementenhallen, hotels en kazernes. Momenteel is daar een capaciteit van 9456 bedden.

Dat is zo’n 35% van die ruim 26.600 bedden die georganiseerd zouden kunnen worden in vijftig gemeenten die nu geen opvang bieden.

Moet dat kunnen? Dat moet kunnen!