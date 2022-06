Oorlogsnotities | Bronnen

De oorlog van Poetin tegen Oekraïne woedt voort, maar de aandacht in de reguliere media wordt minder. Wie toch op de hoogte wil blijven van wat er speelt kan zelf op zoek naar informatie. Onderstaande overzicht van bronnen kan daarbij behulpzaam zijn.

Een groot deel van deze bronnen zijn mij bekend via de lijst die @steeph aan het begin van de oorlog samenstelde. Veel links in het overzicht zijn ook links naar Twitteracounts. Het nadeel van zo’n lijst is echter dat het een eindeloos doorgaande berichtenstroom vormt. Onderstaande biedt hopelijk meer overzicht. En dit overzicht is een begin. Waardevolle bronnen die in de reacties worden achterlaten zal ik erin verwerken. In het overzicht zijn twee soorten links te vinden. Links met een @ verwijzen naar een Twitter-account, W verwijst naar een reguliere website.

Over de situatie en militaire confrontaties op het slagveld

Kaartmateriaal van de huidige situatie door @War-mapper, ook hier (W) te vinden. En van TheUkraineMap (W)

Analyses van het Britse ministerie van Defensie (@) en The Institute for the Study of War (@) (W)

Volgers van de militaire ontwikkelingen op het slagveld (voornamelijk OSINT)

Def Mon (@) – duidt met kaartmateriaal de situatie bij lokale gevechten

OSINTtechnical (@) beelden van aanvallen, gevechten, wapens

Militaryland.net (@) info over de Oekraïense strijdkrachten en updates op de site (W)

Rob Lee (@) beelden van aanvallen, gevechten, wapens

WarMonitor (@) berichten over hoe het gaat aan de verschillende fronten

BlueSauron (@) beelden van aanvallen, gevechten, wapens

Militaire achtergronden

Oryx (@) houdt verliezen van militair materieel bij van zowel het Russische (W) als het Oekraïense (W) leger

Trent Telenko (@) – schrijft o.m. achtergronddraadjes over militaire logistiek

Ukraine Weapons Tracker (@) info over de gebruikte wapens en het materieel

Media en journalisten

Oekraïense media en journalisten en waar je ze kan steunen (!):

Anastasiia Lapatina (@) en Illia Ponomarenko (@), journalisten bij

The Kyiv Independent (@) (W) – doneren kan hier.

Euan MacDonald (@) en Nika Melkozerova (@) journalisten bij

The New Voice of Ukraine (@) (W) – doneren kan hier.

Oekraïense media kun je ook via deze gofundme-pagina (W) steunen.

Internationale media en journalisten die het conflict volgen:

Radio Free Europe / Radio Liberty (@) (W)

Nexta (@), een Oost-Europese nieuwsorganisatie

Flash (@), een Engelstalig nieuwskanaal met louter nieuws over de oorlog in Oekraïne.

The Moscow Times (W) (@) en oprichter Derk Sauer (@) – doneren kan hier.

Jack Detsch (@) van Foreign Policy (W)

Max Sedon (@) hoofd standplaats Moskou van de Financial Times (@)

Politici Oekraïne

Oekraïne: President Volodymyr Zelenskyy (@), Minister van buitenlandse zaken Dmytro Kuleba (@)

Academici, deskundigen, en andere geïnformeerde volgers van de oorlog

Phillips P. OBrien (@) professor strategische studies

Oleksandra Matviichuk (@) hoofd van het Center for Civil Liberties (Ukraine)

Sergej Sumlenny (@) Oost Europa expert (m.n. Oekraïne, Wit Rusland en Rusland)

Daria Kalenium (@) directeur bij het Anti-Corruption Action Centre(@)

Mike Martin (@) o.m. Visiting Fellow War Studies (@) aan het King’s College London

Lullia Mendel (@) voormalig woordvoerder van Zelenskyy

Olexander Scherba (@) Oekraïense diplomaat

Samuel Ramani (@) o.m. Associate Fellow aan het RUSI (@) (W)

Jessica Berlin (@) o.m. Visiting Fellow German Marshall Fund (@)

Economische sancties

Sanctie-tracker (W) van CORRECTIV, een onafhankelijke non-profit nieuwsorganisatie.

Stanford University werkgroep (W) geleid door Michael McFaul (@), die nadenkt over toekomstige sancties

Bezittingen-tracker (W) van het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)

Sanctie-overzicht van Reuters (chronologische en goede grafische weergave)

Sanctie-overzicht van de EU

Sanctie-overzicht van de V.S.

Hulp van westerse landen aan Oekraine

Ukraine Support Tracker (W) van het Kiel Institute for the World Economy. Houdt bij welke landen Financiële, Humanitaire en Militaire hulp bieden.

Overzicht zwaar militair materieel – beloofd of geleverd.

Duiders van Rusland en geopolitieke veranderingen

Kamil Galeev (@) schrijft talloze vaak zeer informatieve draadjes met achtergronden over Rusland. Veel van die draadjes, samengevoegd in een draad der draadjes, zijn hier te vinden. Zoals een draadje over de opvolger van de KGB: de FSB en een draadje over Tsjetsjenië en Kadyrov

Velina Tchakarova (@) directeur van AIES (@) schrijft o.m. over de geopolitieke ontwikkelingen rondom Rusland en China, een samenwerking die ze een naam gaf: #dragonbear

Russische Ruslandcommentatoren

Alexey Navalny (@)

Garry Kasparov (@)

Mikhail Khodorkovsky (@) in ballingschap levende Russische zakenman, voormalige CEO Yukos

Andrei V Kozyrev (@) voormalig minister van buitenlandse zaken van Rusland (1990-1996)

Verder interessant

Harlad Farhage (@) houdt de incidenten in Rusland bij. Explosies en branden die uitbreken en, hoewel onbewezen, een teken kunnen zijn van protesten (zoals bij de militaire wervingskantoren) of sabotage.

Dmitri (@), oprichter van WarTranslated.com (W), tweet regelmatig vertalingen van onderschepte gesprekken van Russische soldaten, met familie of andere militairen.