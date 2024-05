EU weert getuige slagveld Gaza

De Brits-Palestijnse arts Ghassan Abu-Sittah is de toegang tot ons land geweigerd

De chirurg, die ook rector is van de Universiteit van Glasgow, zou als getuige van het Israëlische geweld in Gaza vandaag spreken op een evenement georganiseerd door The Rights Forum.

Abu-Sittah is eerder Duitsland uitgezet. Het congres waar hij zou spreken werd door de autoriteiten verboden. ‘Dit is wat medeplichtigen aan een misdaad doen’ zei hij bij die gelegenheid. ‘Ze verbergen het bewijs en laten de getuigen zwijgen of intimideren hen.’ Afgelopen week werd Abu-Sittah ook de toegang tot Frankrijk geweigerd vanwege de EU-brede ‘administratieve ban’ die Duitsland hem voor de periode van een jaar heeft opgelegd.

De arts werkte in de eerste maanden van de oorlog in verschillende ziekenhuizen in het noorden van Gaza, waar hij een humanitaire ramp zich zag voltrekken. Hij was veel te zien bij internationale media en werd ook verschillende keren geïnterviewd als ooggetuige door de NOS.

Eerder dit jaar was Abu-Sittah nog in Den Haag voor een gesprek met de aanklager van het Internationaal Strafhof, zegt The Rights Forum. De Britse krant The Guardian meldt dat de arts het ICC bewijs heeft aangeleverd. “Als gastland rust op Nederland een bijzondere verplichting de rechtspleging niet in de weg te zitten”, meldt The Rights Forum.

Vandaag roepen enkele oud-ministers die betrokken zijn bij The Rights Forum in de NRC premier Rutte op zijn woord gestand te doen. ‘Een Israëlische inval in Rafah was volgens premier Rutte in maart een ‘gamechanger’. Laat Nederland nu de innige vriendschap die het zegt te hebben met Israël op de proef stellen,’ schrijven Laurens Jan Brinkman en