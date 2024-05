ACHTERGROND - Het is vandaag de Dag van Europa. Er zal ongetwijfeld wat officieels gebeuren dat me, ofschoon ik me wel degelijk verbonden voel met iets dat groter is dan Nederland, niet wezenlijk interesseert. Toch leek het me leuk er even aandacht aan te besteden – en wel door een lijstje te maken van zaken die de diverse mensen in Europa verbinden. Een Europese Canon, zogezegd. Het is natuurlijk al eerder gedaan, door de onvergetelijke Pieter Steinz (Made in Europe), maar hij gooide een hele kaartenbak om en bood zo méér dan we konden behappen.

Uiteraard is Europa ondefinieerbaar, al liggen sommige thema’s voor de hand: het Vaticaan, de Académie des sciences, het Britse Parlement en de Preußische Kriegsakademie lijken me onbetwistbaar deel uit te maken van de institutionele kern. Turkije en Rusland liggen in de periferie maar horen er zowel geografisch als cultureel bij. Verschijnselen als stadsvorming, migratie en het neoliberalisme horen weliswaar bij Europa maar zijn ook daarbuiten te vinden. Ik zou niet zo snel een temporele afbakening kunnen geven, maar ik denk dat het moment waarop de eenheid van Latijnse taal en de Romeinse cultuur de pluriformiteit van de IJzertijdtalen en -culturen verving, een redelijk startpunt is.

Europese canon

Rond 200: het Romeinse Rijk: het idee dat andere culturen je iets te bieden kunnen hebben en dat je op andermans schouders staat Rond 600: de Avaren: de scheiding van westelijk en oostelijk Europa 732: Karel Martel: de slag bij Poitiers (met eerste vermelding van “Europenses”) als model voor Europa, dat christelijk, Frankisch, Latijn-schrijvend en karolingisch is Rond 800: Karel de Grote: Karolingische Renaissance en kopiistenactiviteit Rond 1000: de Waterschappen: democratische samenwerking Rond 1100: de Kruistochten: pan-Europese samenwerking Rond 1200: het Vaticaan: spreekt vanzelf Rond 1200: de universiteit: een Europese omvorming van de madrasa Rond 1200: het Romeins Recht (een selectie, gebaseerd op islamitische criteria, wordt een pan-Europees rechtsstelsel) Rond 1250: de Scholastiek: een pan-Europese filosofie Rond 1400: de Renaissance: Europa adopteert de Romeinse cultuur als voorbeeld 1453: Mehmet de Veroveraar neemt Constantinopel; het Ottomaanse Rijk wordt een speler in het Europese concert Rond 1500: het Humanisme: een pan-Europese culturele stroming, gebaseerd op een wetenschappelijke omgang met teksten Rond 1500: de Grote Ontdekkingen: Europa ervaart de ontoereikendheid van de eigen kennis 1543: de Wetenschappelijke Revolutie: Vesalius en Copernicus beginnen ermee Rond 1550: de Reformatie en de Contrareformatie: aanpassing van het Latijnse christendom aan de nieuwe denkbeelden Rond 1578: het handelskapitalisme: met de alteratie van Amsterdam breekt een wezenlijk nieuwe economische ordening door. 1605: de roman (Don Quichot) en het toneel: spreken voor zich 1648: Vrede van Westfalen: het principe van het machtsevenwicht doet zijn intrede 1650: Modern nationalisme, gebaseerd op taal (in dit jaar verscheen Marcus Zuerius Boxhorns De Graecorum, Romanorum et Germanorum linguis earumque symphonia dissertatio) 1653: instelling van de Preußische Kriegsakademie (heette toen nog Ritterakademie): spreekt vanzelf 1666: instelling van de Académie des sciences: spreekt vanzelf 1688: het Britse Parlement nodigt een koning uit: spreekt vanzelf Rond 1700: de Verlichting: spreekt vanzelf 1703: Peter de Grote sticht Petersburg; Rusland wordt een speler in het Europese concert Rond 1750: de Agrarische Revolutie: Europa breekt weg uit de beperkingen van de agrarische samenleving Rond 1780: de Revolutie van het Westen: eerst in Holland, daarna in Frankrijk en de rest van Europa Rond 1800: de Industriële Revolutie: spreekt vanzelf 1817: het Liberalisme (in dit jaar verscheen Ricardo’s Principles of Political Economy and Taxation) 1821: het Filhellenisme: Europa adopteert naast Rome ook Griekenland (en Griekenland wordt onafhankelijk) 1848: Constitutionalisme: spreekt vanzelf 1876: het Socialisme (de Eerste Internationale): spreekt vanzelf 1885: het Europese Imperialisme (het Congres van Berlijn): spreekt vanzelf 1911-1921: de Instorting van het Europese statensysteem 1939: het Molotov-Ribbentrop-pact: verscherping van de tegenstelling tussen Oost en West-Europa 1942: de Wannseeconferentie: spreekt vanzelf Vanaf 1943: de Dekolonisatie: instorting van de Europese imperia 1949: het Feminisme (in dit jaar verscheen De tweede sekse van Simone de Beauvoir) 1957: het Verdrag van Rome: het antwoord op de Dekolonisatie 1961: de Muur: verscherping van de tegenstelling tussen Oost en West-Europa 1972: de Milieubeweging (in dit jaar verscheen het Rapport van de Club van Rome) 1975: de Helsinki-akkoorden: Europese detente

Er zullen andere thema’s denkbaar zijn. Toen ik deze Europese canon maakte, viel me op dat het, naarmate ik dichter bij de eigen tijd kwam, steeds moeilijker werd thema’s te noemen die specifiek Europees waren.

[Oorspronkelijk verschenen op de MainzerBeobachter .]