Montenegro blijft op weg naar de EU

ELDERS - Afwisseling van de wacht in een nog steeds verdeeld land.



In 2006 werd Montenegro een onafhankelijke staat, meer dan tien jaar na de burgeroorlog waarbij de oude socialistische federatie Joegoslavië uit elkaar viel. Het land bleef lang verbonden met Servië. Eerst was er de Federale Republiek Joegoslavië, ook wel Klein-Joegoslavië genoemd. Daarna kwam een lossere federatie tussen Servië en Montenegro tot stand. Totdat een kleine meerderheid van de Montenegrijnen in 2006 in een referendum koos voor de onafhankelijkheid. Dat was de kroon op het werk van de machtigste man van het land Milo Djukanovic, ooit kameraad van de Servische leider Slobodan Milosevic. Nadat Djukanovic eind jaren negentig -ook al met een kleine marge- tot president was gekozen keerde hij zich meer en meer naar het westen. Hij haalde de NAVO en het kandidaatlidmaatschap van de EU binnen. Ondanks hevig verzet tegen deze koers van op Servië georiënteerde partijen en ondanks beschuldigingen van corruptie en machtsmisbruik bleef zijn partij van Democratische Socialisten (DPS) gedurende drie decennia overeind. Tot deze week.

Nationalisatie van kerkgebouwen



Bij de zondag gehouden parlementsverkiezingen behaalde de DPS van Djukanovic niet voldoende stemmen voor een meerderheid in het parlement. Zijn partij bleef steken op 35 procent van de stemmen, goed voor 30 van de 80 parlementszetels. Drie samenwerkende oppositieblokken behaalden samen 41 zetels. De belangrijkste oppositiecoalitie ‘Voor de toekomst van Montenegro’ kreeg 32.5 procent van de stemmen. De gematigde pro-Europa oppositiecoalitie MNN (Vrede is onze Natie) won 12,5 procent, terwijl de centrum-linkse oppositiepartij URA (Verenigde Hervormingspartij) 5,5 procent won. Daarmee komt de vorming van een nieuwe regering in handen van deze drie voor de gelegenheid samenwerkende allianties, overigens met de krapst mogelijke parlementaire meerderheid van één zetel.

Djukanovic, die tot 2023 in functie blijft als president, lijkt zijn hand overspeeld te hebben met een wet die religieuze genootschappen verplicht de eigendomspapieren van hun vastgoed te overleggen. Als ze dat niet kunnen vervallen de kerkgebouwen en kloosters aan de staat. Die wet leverde een storm van protest op van de Servisch-orthodoxe kerk, verreweg de grootste van het land. De kerkleiders betichten Djukanovic ervan bezit te willen roven en over te dragen aan de veel kleinere, niet erkende Montenegrijnse-orthodoxe kerk. Met succes organiseert de Servische kerk al maandenlang grote protesten waar veel gelovigen op afkomen. ‘Eindelijk,’ schrijft Una Hajdari op Politico, ‘is Djukanovic iemand tegengekomen die machtiger is dan hijzelf: God.’

Oost tegen West

Het protest van de kerkleiders voedt de tegenstellingen die het kleine Balkanland (ruim 600.000 inwoners) al decennia beheersen. Ongeveer een derde van inwoners beschouwt zichzelf als Servisch en is net als veel Serviërs voorstander van hechte banden met Rusland, de grote slavische, oosters orthodox-katholieke broer. Een kleine meerderheid kijkt naar het westen en in het bijzonder naar de EU. De verschillende voorkeuren voor oost en west verscheuren het land al sinds het einde van de de oude socialistische federatie Joegoslavië. Ze kwamen tot een hoogtepunt bij de vorige parlementaire verkiezingen in oktober 2016 toen op de verkiezingsdag een couppoging werd gedaan. Aanvankelijk kreeg Servië van de mislukte opstand de schuld, later kwam de openbare aanklager met bewijzen voor bemoeienis van de Russische geheime dienst. Het zou allemaal te maken hebben gehad met de plannen voor toetreding tot de NAVO.

Regering van experts

De wisseling van de wacht betekent volgens de eerste berichten niet dat het land zich nu van west naar oost gaat keren. De drie samenwerkende oppositieleiders verklaarden na hun nipte overwinning: ‘De nieuwe regering zal alle noodzakelijke hervormingen doorvoeren om Montenegro zo snel mogelijk tot de Europese Unie te laten toetreden. Een democratische regering zal worden gevormd door experts op specifieke gebieden, ongeacht hun politieke, religieuze, nationale of andere kenmerken.’ Die formule verhult de grote verschillen tussen drie partners. Het grootste blok is de gelegenheidscoalitie ‘Voor de Toekomst van Montenegro’ onder leiding van Zdravko Krivokapic van het op Servië georiënteerde Democratisch Front. Uit die hoek kwam de felste oppositie tegen het NAVO-lidmaatschap en de toenadering tot de EU.

Etnische onrust

Maar Krivokapic stelt zich nu gematigd op. Hij riep relschoppers die de verkiezingsoverwinning vierden met aanvallen op (islamitische) Bosniaks en Albanezen op de rust te bewaren. Want onrust kan alleen maar in het voordeel zijn van de verliezers van de DPS. En in ’t bijzonder nationale minderheden moeten beschermd worden, meent Krivokapic.

Dritan Abazovic, de leider van het kleinste oppositieblok dat de overwinning op de DPS viert, zei dat er wat hem betreft geen koerswijziging komt in de buitenlandse politiek van het land. Het NAVO-lidmaatschap blijft gehandhaafd en de erkenning van Kosovo wordt niet teruggedraaid. Montenegro blijft onafhankelijk en zal geen deel uitmaken van een Groot-Servië, noch van een Groot-Albanië. Dat laatste zegt Abazovic gezien de rellen van de afgelopen dagen niet voor niets. Hij is zelf afkomstig uit de Albanese minderheid in Montenegro. En de erkenning van Kosovo is nog steeds moeilijk te verteren voor zijn Servische landgenoten. Waar het volgens Abazovic om gaat is ‘het herstel van de waardigheid van de staatsinstellingen nadat de DPS dertig jaar aan de macht is geweest.’ Daarvoor moet dan nu nog wel samengewerkt worden met president Djukanovic, de man die de afgelopen drie decennia volgens de oppositie die waardigheid juist ernstig heeft aangetast.