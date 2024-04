Minder Minder PVV

COLUMN, OPINIE - “Ik zal niets nalaten om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt”

Aldus Timmermans op zijn partijcongres afgelopen zaterdag.

Dat Wilders die uitspraak interpreteert als een oproep tot geweld, zegt vooral iets over zijn eigen verrotte manier van denken. Zoals de waard is vertrouwt-ie zijn gasten.

Een normaal mens begrijpt dat binnen de context waarin de uitspraak gedaan is, namelijk een politieke, democratische bijeenkomst en dat Timmermans bedoelt dat hij alle politíeke middelen zal gebruiken om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt. Hij heeft zich tot voor kort zelfs redelijk afzijdig gehouden van die hele formatie – totdat hij een deadline stelde waarbinnen de formerende partijen eruit moeten komen. Wat heel logisch is, gezien het eindeloze ge-emmer van die vier, die ondertussen zeiken dat het demissionaire kabinet doorregeert. Ja wat wil je dan, dat we het hele land platleggen terwijl jullie elkaar de tent uitvechten?

Wat me ook ergert, is de reactie van het Wilders-voetvolk op zijn belachelijke oproep om aangifte tegen Timmermans te doen. Koekje van eigen deeg – een antwoord op een soortgelijke oproep van Timmermans na de “minder-minder Marokkanen”-uitspraak van Wilders. Want dát kun je niet anders interpreteren dan dat hij de Marokkanenpopulatie wil decimeren, al zegt-ie er niet bij hoe – dat mag je zelf bedenken.

Tot voor kort had ik het standpunt dat de nu formerende partijen het dan maar een tijdje moeten gaan doen, ondanks de schade die ze ongetwijfeld gaan aanrichten. Inmiddels ben ik er helemaal klaar mee. Dat begon al toen die totaal-idioten naar buiten brachten dat ze overeengekomen waren dat de maximumsnelheid weer naar 130km moet. Are you fucking kidding me?? Dát is waar jullie je mee bezig houden? We hebben een enorm stikstofprobleem en jullie willen daar nog een schepje bovenop doen?

En nu dit akkefietje weer, dat afleidt van het feit dat de PVV niet van plan is ook maar íets op te lossen. Hun hele bestaansrecht is gebaseerd op polariseren, leugens verspreiden en haatzaaien. Het is hoog tijd om de PVV uit te sluiten van regeringsdeelname. Tijd voor Minder-minder PVV!*

* Ik zeg hier bewust niet Wilders, want anders is er wel weer een of andere minion die mij ook een aangifte aan mijn broek wil doen. Context en interpretatie is nou eenmaal niet het sterkste punt van de PVV en haar aanhang.

Voor de broodnodige vrolijke noot: