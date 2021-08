VIDEO - Vanaf 12 uur vergaderen de PvdA-leden over eventuele samenwerking met GroenLinks in een nieuw kabinet. De meeting van GroenLinks is gestart om 10:30 uur en is ook live mee te kijken. Anders dan bij GroenLinks, mogen de PvdA-leden stemmen over het voorstel. Een aantal PvdA-leden wil überhaupt niet in een coalitie met de VVD stappen zolang Rutte aan het roer blijft.