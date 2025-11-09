Kunst op Zondag – Transitie in Compositie

‘Relationship’ is een fotoserie die de liefde tussen Zackary Drucker en Rhys Ernst vertaalt naar beeld.
En van zelfliefde, de tijd daar naartoe. Beiden zijn transgender en in het begin van hun transitie.
In 2008 ontmoeten, herkennen zij elkaar en beginnen een relatie.
In diezelfde tijd ontwikkelen zowel Rhys als Zackary zichzelf in multidisciplinaire beeldende kunsten. Zo begint een fotoserie die de jaren samen documenteert.
In iedere ruimte van hun huis was wel ergens een camera – transitie in licht en compositie.
Naar elkaar groeien en uiteindelijk een nostalgisch terugzien op een relatie die eindigt in 2014.
Kort daarna wordt hun fotoserie in de Whitney Biennial tentoongesteld.
Het toont de kunstwereld een nieuwe liefde in beeld tussen twee transgender mensen die deze werkelijkheid zelf visualiseren in een tijd waar de media het frame beheerst met sensationele en eenzijdige verhalen.
De serie is intiem, kwetsbaar gelaagd en doet bij tijden denken aan het werk van Nan Goldin. Reflecties – soms letterlijk, van Goldins leven gedeeld met anderen.
In de fotoserie Relationship symboliseren de reflecties soms de uiterlijke eerste afwijzing, alswel het innerlijk verlangen om de ware gender te kunnen zien. Vervorming van verleden en toekomst.
In 2016 worden de foto’s samengebracht en uitgegeven.
Zackary Drucker en Rhys Ernst zijn tevens co producers van de serie Transparent.
‘Relationship’ is nog verkrijgbaar bij (onder andere) Amazon.
Reacties (6)
Twee dingen: de taalfout gelijk in de eerste regel, Misschien is er iemand die vooraf de teksten kan nalopen?
En deze foto vond ik erg geestig
https://www.luisdejesus.com/artists/zackary-drucker/series/relationship-2008-2014?view=slider#10
Bedankt voor je reactie, maar over welke taalfout heb je het dan ? Het woord_ vertaald_ misschien ? In deze vorm eindigt het op een D.
Verder zie ik ook geen fout maar als je wilt laat het even weten dan pas ik het even aan.
De fotoserie vertaalt de liefde naar beeld. Fotoserie is derde persoon enkelvoud, dus dan is het stam + t, dus dan is het: vertaalt.
Ik twijfelde zelf of ik het als een werkwoord moest zetten of voltooid deelwoord, beide zagen er na lang staren wat vreemd uit. Maar nu ik er fris naar kijk is het ind een werkwoord in deze zin. Bedankt, ik heb het gelijk even aangepast.
(Ik hoop wel dat die eieren hard gekookt zijn).
Én afgekoeld indien gekookt :)