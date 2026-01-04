Kunst op Zondag | Museum Flehite Amersfoort | Carla Kogelman

Museum Flehite te Amersfoort is gevestigd in drie historische muurpanden die rond 1540 zijn gebouwd. Deze waren onderdeel van de stadsverdediging, een militair hospitaal en twee woonhuizen. Nu is het een museum, gelegen in een sfeervol stadsgedeelte.

© museumarchief_ Museum Flehite 1579_fair use

Het museum heeft een vaste collectie van ongeveer 20.000 objecten en schilderijen waaronder het schilderij met de titel Westsingel, geschilderd door Hendrik Jan Wolter rond 1900. Het is diezelfde Westsingel waar museum Flehite ook aan ligt.

© museumcollectie Flehite_Hendrik Jan Wolter_Westsingel_fair use

Wat het schilderij bijzonder maakt is dat het geen karakteristiek stadsgezicht van Amersfoort is, met de bekende Koppelpoort of de Onze-Lieve-Vrouwetoren. Wolter had meer een fascinatie met de rommelige achterkant van de oude stad, juist omdat hij deze plekken zo goed kende als kind.

Hendrik Jan verhuisde op jonge leeftijd met zijn vader uit roerig Amsterdam, naar het meer rustige Amersfoort. Waar hij op ontdekkingstocht ging achter de façade van de mooie gevels.

Een ander interessant schilderij is de Soplafabriek, een sigarenfabriek, gevestigd in de binnenstad van Amersfoort. Geschilderd rond 1930 door Marie Henri Mackenzie in een kleurrijke, laat-impressionistische stijl. Bakstenen, elektrisch licht, een bedrijfsauto met logo, ook nog steeds paard en wagen als goederentransport. Wij zijn dan ongv 60 jaar in de Nederlandse Industriële Revolutie.

© museumcollectie Flehite_Marie Henri Mackenzie_Soplafabriek_fair use

Amersfoort verbouwde toen nog tabak buiten de stadsmuren. Toch, toen de fabriek in 1959 gesloten werd, 400 ontslagen, haalde vele bewoners in Amersfoort opgelucht adem. De damp uit deze fabriek had een vrij penetrant aroma. To say it politely.

Reserveren: Niet nodig, maar kom op tijd. Er is plek voor maximaal 15 personen

Prijs: gratis op vertoon van een geldig entreeticket.

Van 13 februari 2026 t/m 30 augustus 2026 heeft museum Flehite een bijzonder mooie fototentoonstelling van Carla Kogelman, genaamd A Closer Look. Tesamen met het Rietveldpaviljoen wat gelijk tegenover het museum ligt en de Mannenzaal, wat iets verder ligt maar een mooie wandeling geeft door dit historisch stadsgedeelte, tonen zij als drie gebouwen het uitgebreide oeuvre van Kogelman. © Carla Kogelman_tentoonstelling museum Flehite_fair use

De kinderen in het frame van haar foto’s zijn in hun eigen wereld, energie die voelbaar is, loom staren in de mystieke wereld onder water of het omhoog spatten daarvan, verveling. Al die openlijke emoties laten deze kinderen zien omdat ze Kogelman vertrouwen, of zelfs vergeten dat de fotografe aanwezig is.

© Carla Kogelman_tentoonstelling museum Flehite_fair use

Zo ontstaat er een open dialoog of een energie binnen het frame, waar de kijker in betrokken wordt.

Kogelman streeft naar gelijkwaardigheid met mensen dus ook met kinderen. Ze zet haarzelf niet boven de kinderen maar is oprecht geïnteresseerd in hun belevingswereld.

© Carla Kogelman_tentoonstelling museum Flehite_fair use

Zoals Logan, de transjongen op de header foto, die open naar ons kijkt, trans-tape over zijn borstkas zodat hij vrij kan zwemmen. Samen met Logan maakte Kogelman een serie over zijn transitie, met de belofte aan hem niets te publiceren totdat hij het aan zijn ouders had vertelt.

