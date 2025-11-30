Kunst op Zondag | Mounira Al Solh | A land as big as her skin

Het Bonnefanten museum te Maastricht heeft tot 11-1-2026 een prachtige expositie van Mounira Al Solh, een multidisciplinair kunstenares uit Libanon|Syrië|Nederland. Haar werk omvat tekeningen, schilderijen, borduurwerk, performance en video-installaties, en verkent thema’s als migratie, trauma, feminisme en identiteit.
© Peter Cox
Al Solh (1978) wordt geboren tijdens de burgeroorlog in Beiroet, Libanon. Geweld, soms explosief maar vaker sluimerend vormt haar jeugd naar volwassenheid. Creativiteit is haar antwoord hierin. Als kind nieuwsgierig en open naar verschillende materialen en kleur creëert ze haar magische wereld.
In woorden moeilijk te beschrijven want het wordt een meer diverse wereld naarmate zij naar vrouw groeit. Emoties verbeeldt in mythische verhalen, culturele kleuren die ontmoetingen vertellen in expressies waar leven en verlies dansend samenkomen.
© Peter Cox
In 1989 door het voortdurende geweld, verlaat de familie van Mounira Al Solh Beiroet; het gezin emigreert naar Damascus in Syrië. Al Solh studeert schilderkunst aan de Libanese Universiteit in Beiroet (van 1998 tot 2001) en beeldende kunst aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam (2003-2006).
Haar werk is deels beïnvloedt door Picasso en zijn antwoord op het bombardement in Guernica. Zwart witte wanhoop waar het werk van Al Solh een weg blijft zoeken naar licht en een eigen realiteit die zij verweeft in textiel, kleurijke sculpturen, schilderijen.
Met deze expressies haar leven vertelt, en de wereld om haar heen.
Tot ziens.
Reacties (6)
Redacteur? U bent erg gewenst en nodig, want argh.
(Mooie kunst wel)
Hallo Rigo Reus, ik hoorde je schreeuw helemaal tot in mijn keuken van Rotterdam, althans het geluid van exploderend glas gaf de eerste hint.
Waar heb ik een d of t verkeerd gezet, of vind je mijn dromerige penseelstreken van woorden helemaal niets ?
En ik was zo blij om even een reactie te zien hahaha. Helemaal prima hoor jouw aanmerkingen maar als je mij iets van de inhoud van jouw schreeuw wilt vertellen, ook fijn.
Blij dat je haar kunst zo mooi vindt. Ik hoop dat je ook de video vh museum hebt bekeken want dan worden misschien mijn woorden ook iets meer begrijpelijk. Als aanvulling kan ik zeggen dat zij veelal put uit de oudere Syrische en Libanese cultuur, en dit mixed met westerse, ook Nederlandse invloeden.
Wat ik vind:
Emoties verbeeld in mythische verhalen.
(Gebruik de puntkomma liever niet)
Haar werk is deels beïnvloed.
Met deze expressies haar leven verteld,(?)
Verbeeldt, en beïnvloedt had ik al gevonden, snel verbetert.
Vertelt nu ook, helemaal overheen gekeken.
De ; is correct gebruikt dus misschien dat je die met iets van valium kunt benaderen om je grammatica hart rustig te houden.
Maar je hebt gelijk, het is slordig dus ik waardeer je input.
Snel verbeterd (sorry)
Hahaha, wat ben je toch irritant nu. Maar je hept wel geleik ;)