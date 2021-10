Kunst op Zondag | Hardlopen met Hooglanders

Als hij ’s ochtends, als alles en iedereen nog sliep,

de nevel hing nog over de hei en tussen de struiken,

niemand op de weg, ging hardlopen over de Veluwe,

je hoorde alleen zijn snelle passen, verder was het

overal stil, dan rees de kudde Hooglanders,

die daar lag in het gras, als een rund

tegelijk omhoog. Een intimiderend gezicht.

Hij schrikken, zij schrikken. Ze kenden hem

inmiddels wel, dacht hij. Hij was een man

van de klok. Maar toch, die enorme horens,

die ruige vacht, dat gesnuif en gestamp. Hij was

wel ‘ns benauwd dat er ooit iets zou knappen,

in zo’n prehistorische rundskop en dat hij dan,

zijn instinct zou de besturing dan overnemen,

de savanne, de prairie, de steppe over moest,

waar de steile kloof, het diepe ravijn en

die waterval zijn vlucht fataal zou stuiten.

Maar hij had de route in zijn hoofd: brandtoren,

ANWB-paddenstoel, het tourniquet, wildrooster,

parkeerplaats, pannenkoekrestaurant.