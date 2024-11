Kunst op Zondag | Een streep in het zand

Het had zo mooi kunnen zijn: een staatssecretaris die, beter laat dan nooit, beseft hoe onverbeterlijk racistisch, xenofoob en discriminerend bepaalde leden van het kabinet zijn en om die reden opstapt.

Met mijn stap trek ik een streep in het zand voor mij als persoon, zei ze ter toelichting van haar besluit.

Minder mooi is dat de staatssecretaris volgens de officiële verklaring (15 november) en streep in het zand trekt omdat ze genoeg heeft van de polariserende omgangsvormen. Ik bedoel, dat is ook mooi, maar daarmee zijn niet de racistische, xenofobe en discriminerende uitlatingen benoemd die in de ministerraad zijn gebezigd.

Nog niet zo heel erg lang geleden, 1 november, zei een andere NSC-staatssecretaris ook een streep in het zand te zetten en stapte eveneens op. Hij voelde zich enorm gepiepeld door de grootste coalitiepartner, die instemde met een motie die een gedetailleerde openbaarmaking van zijn zakelijke belangen eiste.

Het verschil tussen de ene de andere met de streep in het zand? In die van 1 november werd wel wat duidelijker en concreter benoemd waarom de staatssecretaris in het zand ging spelen.

Het is allemaal van een lelijkheid, dat we broodnodig weer een KoZ nodig hebben. Er zijn immers zoveel strepen in het zand van schonere klasse.

De Haagse kunstenaar Gerard ten Broek zette strepen in ondergelopen strand, bij de Strandmotor, Kijkduin (Den Haag): Motion IV Reel (29 januari 2024), Landart, Plowed on muddy wet sand in shallow water.

Wereldwijd trekken landart kunstenaars er op uit om met harken, bezems en stokken strepen in het zand te trekken. Repetitieve patronen die aan minimal music doen denken. Dar wordt een mens rustig van. Geef een hork een hark en stuur hem het strand op. Wordt de wereld beter van.

Edmond Stanbury (UK).

Andres Amador (USA)

U kent misschien de met stoepkrijt gemaakte street art die een 3D illusie opwekken? Dat kan ook met paar strepen in het zand.

Constanza Nightingale en David Rendu (Nieuw Zeeland)

Allemaal leuk, maar het kan leuker. Een streep in het zand is een statement. Het collectief Sand in Your Eye trekt statemenstrepen in het zand die stukken duidelijker zijn dan wat we afgelopen dagen hebben meegemaakt.

Samen met Greenpeace en Extinction Rebellion onderstreepten ze in het zand de boodschap dat de staalindustrie dringend aan vergroening toe is. Op verzoek van Met Oceana UK maakte het collectief een statement tegen de ontvissing van de zeewateren.

Vorig jaar herinnerde Sand in Your Eyes de toenmalige premier Rishi Sunak er aan dat-ie op moest schieten met klimaatacties.

Lieve NSC’ers, voortaan niet meer nachtbraken in het Catshuis, maar er op uit met harken, bezems en stokken en trek eens niet mis te verstane, echte strepen in het zand.