Kunst op Zondag | De leukste koeling

COLUMN - Bent u de afgelopen dagen naar een koelteplek gegaan? En wat was dat dan? Hoe vond u het?

Lokale overheden, maatschappelijke organisaties, particulieren en commerciële bedrijven stelden hun ruimtes beschikbaar voor een ieder die hard verkoeling nodig had. Hartverwarmende meelevendheid.

Wijk- en dienstencentra, gemeentehuizen, supermarkten en bioscopen leken massaal gehoor te even aan de oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland: stel koele ruimtes open bij hitte.

Edwin van der Strate van Klimaatverbond Nederland was er blij mee en had nog wel een kanttekening:

Het is geweldig dat zoveel instellingen hun gebouwen openstellen. Nu is het belangrijk dat dit – indien mogelijk – ook gebeurt op de momenten waarop mensen de verkoeling het hardst nodig hebben: aan het einde van de middag, tussen 16.00 en 19.00 uur, en bij voorkeur ook in het weekend, wanneer veel locaties normaal gesloten zijn

Mij lijkt de leukste koelteplek het museum. Musea kennen een constante temperatuur, want dat is nodig om kunstwerken en andere objecten duurzaam goed te houden.

Een paar voorbeeldige musea:

Het Design Museum in Den Bosch en het Stedelijk Museum in Breda (binnen is het 22 tot 23 graden) zijn gratis toegankelijk. Ook het Noordbrabants Museum stelt haar koelte gratis ter beschikking.

Het Stedelijk Museum Schiedam is gratis toegankelijk (de zalen zijn 20,4 graden) en je kan er gratis water tappen en men deelt pakjes melk uit.

Ook bij het Fotomuseum in Rotterdam is iedereen welkom om af te koelen. Het entreegebied op de begane grond is vrij toegankelijk (bron: Radio Rijnmond)

Bij Museum Catharijneconvent in Utrecht konden kunnen bezoekers gratis naar binnen tussen 11.00 en 17.00 uur. Op vertoon van post met een Amsterdams adres is elke Amsterdammer van 10.00 tot 18.00 uur ook vandaag nog welkom in het museum Rembrandthuis. Rijksmuseum Boerhaave biedt verkoeling aan 70-plussers en Naturalis stelt de begane grond open. (bron: Welingelichte Kringen)

In aansluiting op de kanttekening die wat Edwin van der Strate van Klimaatverbond Nederland bij al deze acties stelde, roep ik bij deze de musea op om niet alleen tijdens de reguliere openingstijden gratis toegankelijk te zijn, maar met elkaar te kijken of het gedurende code rood ook 24 uur oer dag kan. Want het mag overdag niet te harden zijn, ook de nachten zijn pittig. Die ene museumnacht per jaar valt nooit tijdens code rood (wellicht in de toekomst?)

Ik heb het gelukkig niet nodig gehad en bezoek musea regelmatig, maar het moge duidelijk zijn: mij lijkt de leukste koelteplek het museum.

Wat lijkt u de leukste koelteplek? En mocht u er ervaring mee hebben gehad: deel het met ons in de reactievelden.

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Klimaatverwante Kunst op Zondag:

IJs en weder (juli 2019), Water naar de zee (september 2019) en Museumacties (november 2022)