Kunst op Zondag | De kunst van een lesje leren

Zo’n kabinetsformatie is geen a-b-ceetje. Vooral omdat er eentje zich voor dood houdt en de tijd neemt om te kijken hoe de hazen lopen. De dans om de macht strompelt nog wel even verder. Omdat de ‘premier danseur’ machtseigenwijs is en de anderen het vertikken hem voorgoed een lesje te leren.

Een lesje leren, hoe doe je dat eigenlijk? Vandaag bieden we uw drie performances en we adviseren u dringend deze alle drie helemaal tot u te nemen.

Les 1.

Dit jaar had Joseph Beuys honderd jaar kunnen worden, ware het niet dat hij kort voor zijn 65e overleed. Hij was graficus, beeldhouwer, performancekunstenaar en politicus, onder andere als mede-oprichter van Die Grünen. Niet te beroerd om een clipje op te nemen en ‘Sonne statt Reagan’ te zingen.

Beuys was ook een meesterlijke leraar. Hij kon een complex iets als kunst uitleggen aan een dode haas.

Joseph Beuys – How to Explain Pictures to a Dead Hare, 1965.

Les 2.

Dat lesje is door menigeen goed onthouden. John Baldessari reageerde op de les van Beuys.

John Baldessari – Teaching a Plant the Alphabet 1972 (start vanaf 1 minuut 50″).

Les 3.

Shuntaro Yoshida trekt die lessen door naar deze tijd. Het lesje van de Covid-pandemie? “We moeten de relatie tussen de mens en de natuurlijke omgeving deconstrueren”.

Shuntaro Yoshida – Teaching Dance to Plants, 2020.

Toegift:

De koningin van de performance, Marina Abramović, herhaalde in 2005 een zevental iconische performances (Seven easy pieces), waaronder ‘How to Explain Pictures to a Dead Hare’ van Beuys.

Alle zeven stukken kunt u hier zien. De Beuys-interpretatie start op 40 min. 38” en eindigt op 55 min. 19”

In een uitgebreid gesprek (1983) met Jospeh Beuys komt de les met de de haas aan de orde en meer. De meester over zijn visie op mensen, kunst en zijn werk. Zie deel 1 en deel 2.