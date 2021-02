Kemphanen in de Ratrace 2021

COLUMN - Normaal gesproken zou de proloog van de quadriennale ‘Ratrace naar het Binnenhof’ beëindigd zijn op 5 februari, met de bekendmaking van de lijstnummers die de politieke partijen kregen toegewezen door de Kiesraad.

‘Zou’, want twee partijen proberen elkaar momenteel de electorale speelveld uit te vechten. Het gaat om VSN (Vrij en Sociaal Nederland). Bevolkt door lieden die het ‘nieuwe normaal’ op wel heel vrije eigen wijze invullen. Gevolg? Chaos!

Deze keer niet op het Malieveld of in het centrum van Rotterdam, maar binnen de partij zelf. Een couppoging van Willem Engel en kornuiten leidde tot een splitsing en chaotische taferelen bij de zitting van de Kiesraad.

De Kiesraad dacht correct te handelen door de Kieswet te handhaven en één lijst toe te wijzen aan VSN en een ander lijst te benoemen als ‘Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B’ (ingediend door Anna Zeven, nauw verbonden met Willem Engel). Twee partijen met dezelfde naam is niet toegestaan en een rijtje bezwaarmakers gaven ter zitting aan bij welke lijst zij hoorden (als kandidaat of als ondersteuner).

In alle chaos heeft de Kiesraad toch nog drie kandidaten op beide lijsten laten staan. Zie het proces-verbaal op pag. 324 onder Q (voor VSN) en pag. 368 onder O (voor blanco lijst Zeven).

De twee kemphanen strijden nu nog om wie de naam ‘Vrij en Sociaal Nederland’ mag behouden. Een onderzoek bij de Kamer van Koophandel moet daar uitsluitsel over geven. VSN (o.lv. Bas Filippini) laat in een persbericht weten dat men in beroep is gegaan bij de Raad van State ‘inzake het overzetten van de ondersteuningsverklaringen naar Vrij en Sociaal Nederland’.

De groep van Anna Zeven heeft, nog steeds onder de naam van VSN, een persbericht de wereld ingestuurd en meldt dat er een algemene ledenvergadering zou zijn geweest. Daar is besloten om partijleider en lijsttrekker Bas Filippini te royeren.

Het is lastig te achterhalen wie van de twee geloofwaardig is, want beide kampen zijn niet in hun eerste onzin gestikt. De kans dat een van beiden een zetel zal halen is trouwens uiterst miniem. VSN doet in slechts zes kieskringen mee, de blanco lijst in twaalf. Nieuwe politieke partijen hebben alleen een kansje als ze al hun energie in de verkiezingscampagne kunnen steken én in alle twintig kieskringen meedoen.

In deze toch al ongemakkelijke tijden, zit niemand op ruziemakers te wachten. Beiden kemphanen zeggen liefde te prediken. Voor een beetje serieuze verkiezingen in maart is het te hopen dat ze lief zijn voor de kiezers en zich terugtrekken nog voor de stembiljetten gedrukt worden.